Les médicaments antipsychotiques ont des effets secondaires importants, qui peuvent inclure :

Somnolence

Courbatures

Tremblements

Prise de poids

Agitation

Certains médicaments antipsychotiques de seconde génération, plus récents, induisent moins d’effets secondaires. Le risque de dyskinésie tardive, de raideur musculaire, et de tremblements est nettement plus faible avec ces médicaments qu’avec les antipsychotiques conventionnels. Certains de ces médicaments semblent toutefois induire une prise de poids importante. Certains augmentent également le risque de syndrome métabolique. Dans ce syndrome, de la graisse s’accumule au niveau de l’abdomen, le taux sanguin de triglycérides (un type de graisse) est élevé, le taux de cholestérol à haute densité (HDL, le « bon » cholestérol) est faible et la tension artérielle est élevée. L’insuline est également moins efficace (insulino-résistance) ce qui augmente le risque de diabète de type 2.

La dyskinésie tardive est un trouble caractérisé par des mouvements involontaires hyperactifs qui peut être provoqué par des médicaments antipsychotiques chroniques. Elle est plus probable avec des médicaments de première génération qu’avec des médicaments de seconde génération. La dyskinésie tardive est marquée par des mouvements involontaires des lèvres et de la langue ou des contorsions des bras et des jambes. La dyskinésie tardive peut persister même après l’arrêt du médicament. Il n’existe pas de traitement efficace de la dyskinésie tardive persistante, bien que la clozapine ou la quétiapine puissent légèrement soulager les symptômes. Cependant, la valvalazine s’est révélée efficace pour améliorer les symptômes de la dyskinésie tardive. Les personnes qui doivent prendre des médicaments antipsychotiques pendant une longue durée sont examinées tous les 6 mois pour déceler d’éventuels symptômes de dyskinésie tardive.

Le syndrome malin des neuroleptiques est un effet secondaire rare, mais potentiellement mortel, des médicaments antipsychotiques. Il se caractérise par une rigidité musculaire, de la fièvre, une hypertension artérielle et des changements dans la fonction cognitive (tels qu’une confusion ou une léthargie).

Le syndrome du QT long est un trouble du rythme cardiaque potentiellement mortel qui peut être provoqué par plusieurs antipsychotiques des deux classes. Ces médicaments comprennent la thioridazine, l’halopéridol, l’olanzapine, la rispéridone et la ziprasidone.