Psychothérapie et groupes de soutien

Certains antidépresseurs

Parfois, d’autres médicaments

Le traitement du trouble exhibitionniste commence généralement une fois que l’exhibitionniste a été arrêté. Il peut consister en une psychothérapie, des groupes de soutien ou l’administration d’antidépresseurs dénommés inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS).

Si les ISRS sont inefficaces, on peut recourir à des médicaments qui agissent sur la libido et réduisent les taux de testostérone. Ces médicaments comprennent le leuprolide et l’acétate de médroxyprogestérone. La personne doit donner son consentement éclairé à l’administration de ces médicaments et le médecin effectue régulièrement des analyses de sang afin de contrôler leurs effets sur le foie, ainsi que d’autres tests (notamment un test de densité osseuse et des analyses de sang pour mesurer les taux de testostérone).