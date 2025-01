Le sadisme sexuel consiste en des actes lors desquels une personne éprouve de l’excitation sexuelle à infliger une souffrance physique ou psychologique à une autre. Le trouble du sadisme sexuel est un sadisme sexuel qui provoque une souffrance importante ou perturbe considérablement le fonctionnement quotidien, nuit à une autre personne ou implique une personne non consentante.

Le sadisme sexuel est une forme de paraphilie. La plupart des personnes ayant des tendances sadiques ne souffrent pas de trouble de sadisme sexuel.

Une certaine dose de sadisme et de masochisme est souvent simulée dans des relations sexuelles équilibrées, et les partenaires qui ont la même orientation l’acceptent. Par exemple, l’utilisation de foulards de soie pour feindre d’attacher le partenaire et le fait de lui donner des fessées douces pendant l’activité sexuelle sont des pratiques courantes entre partenaires consentants et ne sont pas considérées comme sadomasochistes.

La plupart des sadiques ont des relations avec un partenaire consentant qui peut présenter un masochisme sexuel (c’est-à-dire qui éprouve de l’excitation sexuelle à se faire humilier, frapper, attacher ou agresser de toute autre façon). Dans ces relations, l’humiliation et les coups sont seulement simulés, les participants sachant qu’il s’agit d’un jeu et évitant soigneusement toute humiliation ou blessure réelle. Les fantasmes de contrôle total et de domination sont souvent importants et le sadique peut lier et bâillonner son partenaire de manière raffinée.

En revanche, le trouble du sadisme sexuel implique les éléments suivants :

La personne souffre de son comportement ou est incapable de fonctionner en raison de son comportement.

Elle porte ces actes à l’extrême, provoquant parfois des blessures physiques ou psychologiques graves, voire la mort.

Les actes impliquent des partenaires qui ne donnent pas leur consentement (partenaires non consentants).

L’affection est présente depuis au moins 6 mois.

Lorsqu’il est pratiqué avec des partenaires non consentants, le sadisme sexuel est considéré comme un crime et tend à se poursuivre tant que le sadique n’est pas arrêté.

Le sadisme sexuel n’est pas synonyme de viol, un mélange complexe de rapports sexuels forcés et de pouvoir exercé sur la victime. Le sadisme sexuel est diagnostiqué chez moins de 10 % des violeurs, mais chez 37 à 75 % des personnes ayant commis des meurtres à motif sexuel.

Le sadisme sexuel est particulièrement dangereux chez les personnes qui sont aussi atteintes de trouble de personnalité antisociale.

Il existe peu de preuves que l’association d’une thérapie cognitivo-comportementale et d’antiandrogènes (qui agissent en inhibant les effets de la testostérone) peut être bénéfique. Si un trouble de la personnalité antisociale est également présent, les traitements ne s’avèrent pas particulièrement efficaces.