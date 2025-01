Le masochisme sexuel consiste en des actes lors desquels une personne éprouve de l’excitation sexuelle à se faire humilier, frapper, attacher ou agresser de toute autre façon. Le trouble du masochisme sexuel est un masochisme sexuel qui provoque une souffrance importante ou perturbe considérablement le fonctionnement quotidien.

Le masochisme sexuel est une forme de paraphilie. La plupart des personnes qui ont des tendances masochistes ne souffrent pas de trouble du masochisme sexuel.

Une certaine dose de sadisme et de masochisme est souvent simulée dans des relations sexuelles équilibrées, et les partenaires qui ont la même orientation l’acceptent. Par exemple, l’utilisation de foulards de soie pour feindre d’attacher le partenaire et le fait de lui donner des fessées douces pendant l’activité sexuelle sont des pratiques courantes entre partenaires consentants et ne sont pas considérées comme sadomasochistes.

La plupart des personnes qui se livrent à des activités masochistes ne cachent pas leur participation à des activités BDSM (bondage-domination-sadisme-masochisme). La plupart de ces personnes ont des relations avec un partenaire consentant, qui peut présenter un sadisme sexuel (c’est-à-dire, qui éprouve de l’excitation sexuelle à infliger une souffrance physique ou psychologique à une autre personne). Dans ces relations, l’humiliation et les coups sont seulement simulés, les participants sachant qu’il s’agit d’un jeu et évitant soigneusement toute humiliation ou blessure réelle, souvent en utilisant un « mot de sécurité » (ou « safeword ») déterminé à l’avance. Cependant, certains masochistes augmentent la sévérité de leur activité avec le temps et peuvent arrêter d’utiliser leur mot de sécurité comme moyen de se protéger, ce qui peut potentiellement entraîner des blessures graves ou le décès.

En revanche, le trouble du masochisme sexuel implique les éléments suivants :

La personne souffre de son comportement ou est incapable de fonctionner en raison de son comportement.

Les actes entraînent de graves blessures physiques ou psychologiques, voire la mort, comme cela peut être le cas dans l’asphyxiophilie.

La personne vit avec cette affection depuis au moins 6 mois.

Le traitement du masochisme n’est pas nécessaire si la personne n’éprouve pas de détresse ou d’incapacité significative du fait de son comportement. Cependant, dans certains cas, l’association d’une thérapie cognitivo-comportementale et d’antiandrogènes (qui agissent en inhibant les effets de la testostérone) peut être bénéfique.