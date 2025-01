Présentation des paraphilies et des troubles paraphiliques

Les paraphilies sont des fantasmes ou des comportements sexuels fréquents et intenses portant sur des objets inanimés, des enfants ou des adultes non consentants ou bien impliquant la souffrance ou l’humiliation de soi-même ou de son partenaire. Les troubles paraphiliques sont des paraphilies entraînant une souffrance ou perturbant le fonctionnement du paraphile, ou nuisant ou susceptibles de nuire à une autre personne.

Il existe de nombreuses paraphilies. La paraphilie peut être axée sur des objets, des situations, des animaux, ou des personnes (telles que des enfants ou des adultes non consentants). L’excitation sexuelle peut dépendre de l’utilisation ou de la présence de cet axe. Une fois installées, en général à la fin de l’enfance ou au début de la puberté, ces modalités d’excitation sexuelle persistent souvent toute la vie.

Une certaine diversité est très fréquente dans les relations et dans les fantasmes sexuels des adultes en bonne santé. Lorsque les deux partenaires les acceptent, les comportements sexuels inhabituels non attentatoires peuvent s’intégrer dans une relation d’amour et d’intérêt mutuel. Cependant, lorsque les comportements sexuels entraînent la souffrance ou nuisent ou interfèrent avec la capacité d’une personne à fonctionner dans ses activités de tous les jours, ils sont considérés comme des troubles paraphiliques. La souffrance peut résulter des réactions des autres personnes ou d’une culpabilité de faire quelque chose de socialement inacceptable.

Les troubles paraphiliques peuvent nuire gravement à la capacité d’avoir d’une activité sexuelle réciproque et affectueuse. Les partenaires de personnes présentant un trouble paraphilique peuvent se sentir comme des objets ou négligés ou inutiles dans le rapport sexuel.

Les troubles paraphiliques les plus fréquents sont

La plupart des personnes qui souffrent de paraphilie sont des hommes et nombre d’entre eux présentent plusieurs types de paraphilies. Certains sont également atteints d’un trouble sévère de la personnalité, tel qu’une personnalité antisociale ou narcissique.

Certaines paraphilies, comme la pédophilie, sont illégales.