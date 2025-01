Certaines complications de la transplantation hépatique peuvent survenir dans les 2 mois suivant l’intervention chirurgicale. Par exemple, le foie peut ne pas fonctionner correctement, des caillots sanguins peuvent obstruer des vaisseaux sanguins allant au foie ou provenant du foie, ou de la bile peut fuir des canaux cholédoques. Les complications qui surviennent peu après la transplantation causent généralement fièvre, hypotension artérielle et résultats anormaux aux tests réalisés pour évaluer le foie.

Plus tard, la complication la plus fréquente est le tissu cicatriciel et le rétrécissement des canaux cholédoques. Ce trouble peut causer un ictère, des urines sombres, des selles de couleur claire et des démangeaisons sur tout le corps. Parfois, les canaux rétrécis peuvent être rouverts, mais souvent, une autre transplantation est requise.