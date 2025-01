Les allergies alimentaires se développent généralement parce que le système immunitaire fonctionne mal et considère à tort une protéine alimentaire comme étant dangereuse. Lorsque le système immunitaire est exposé à des allergènes, il produit un type d’anticorps appelé immunoglobuline E (IgE). (Les allergènes sont des molécules identifiables par le système immunitaire, et capables de stimuler une réponse de celui-ci.) Les anticorps IgE déclenchent la libération par les cellules du système immunitaire de substances (telles que l’histamine, les prostaglandines et les leucotriènes) qui provoquent un gonflement ou une inflammation des tissus environnants. Ces substances induisent une cascade de réactions qui continuent à irriter et à léser les tissus. Ces réactions peuvent être légères à sévères.

Pratiquement n’importe quel aliment ou additif alimentaire peut provoquer une réaction allergique. Les déclencheurs les plus fréquents varient selon le groupe d’âge.

Les nourrissons et les jeunes enfants qui présentent une allergie alimentaire ont tendance à être allergiques aux déclencheurs allergiques (allergènes) les plus fréquents, tels que ceux contenus dans les aliments suivants :

Œufs

Lait

Blé

Arachides

Soja

Chez les enfants plus âgés et les adultes, les déclencheurs les plus fréquents sont les allergènes des

Noix

Poissons et fruits de mer

Être exposé à d’autres allergènes semblables à ceux des aliments (tels que le pollen) peut déclencher la production d’anticorps dirigés contre des substances que l’on trouve dans les aliments, ce qui entraîne une allergie alimentaire. Ce processus s’appelle la sensibilisation. Par exemple, les enfants allergiques aux arachides peuvent avoir été sensibilisés à l’arachide lorsque des crèmes topiques contenant de l’huile d’arachide ont été utilisées pour traiter des éruptions cutanées. Par ailleurs, de nombreuses personnes allergiques au latex sont aussi allergiques aux bananes, kiwis, avocats ou à plusieurs de ces fruits. Le latex et ces fruits contiennent des allergènes similaires.

Les allergies alimentaires se manifestent plus souvent chez les enfants dont les parents présentent des allergies alimentaires, une rhinite allergique ou un asthme allergique.

Syndrome alpha-gal Le syndrome alpha-gal est une forme rare d’allergie à la viande rouge. L’alpha-gal est un sucre présent chez la plupart des mammifères, mais pas chez les poissons, les oiseaux, les reptiles ou l’humain. Les tiques étoilées (Lone star), qui sont présentes principalement dans le sud-est des États-Unis, ont de l’alpha-gal dans leur salive. Lorsqu’une tique étoilée pique une personne, elle transmet l’alpha-gal à la personne. Parfois, le système immunitaire produit des anticorps dirigés contre l’alpha-gal, ce qui entraîne une allergie à l’alpha-gal. Comme l’alpha-gal est présent dans de nombreuses viandes rouges (comme le porc, le bœuf, l’agneau et le chevreuil) et dans les aliments produits à partir de mammifères (comme les produits laitiers et la gélatine), les personnes présentant ces anticorps peuvent avoir une réaction allergique à ces aliments. Les symptômes du syndrome alpha-gal comprennent une éruption cutanée prurigineuse, une indigestion, une constipation, des nausées et des réactions anaphylactiques. Contrairement à d’autres allergies alimentaires, les symptômes du syndrome alpha-gal ne surviennent souvent que 3 à 8 heures après le repas.

Syndrome oral Le syndrome oral (syndrome pollen aliment) survient chez les personnes allergiques au pollen. Certaines protéines du pollen sont similaires à des protéines contenues dans les aliments. De ce fait, les personnes atteintes du syndrome oral présentent également une réaction allergique aux aliments qui contiennent ces protéines similaires (réactivité croisée). Les aliments concernés sont souvent les fruits à coque et les fruits et légumes crus. Les personnes peuvent généralement manger ces aliments s’ils sont cuits, car la chaleur modifie la structure des protéines, et les protéines alimentaires ne ressemblent plus aux protéines du pollen. Les personnes allergiques à certains pollens sont souvent également allergiques à certains aliments comme suit : Pollen de bouleau : Pommes, amandes, carottes, céleri, cerises, noisettes, kiwi, pêches, poires et prunes

Pollen de graminées : Céleri, melons, oranges, pêches et tomates

Pollen d’ambroisie : Bananes, concombres, melons, graines de tournesol et courgettes Lorsque les aliments sont ingérés, la bouche et la gorge démangent. Bien que les réactions allergiques sévères (réactions anaphylactiques) soient peu probables, elles peuvent survenir. Les médecins peuvent généralement diagnostiquer un syndrome oral lorsque des personnes allergiques au pollen présentent des symptômes allergiques après avoir consommé certains aliments. Des tests par piqûre épidermique sont parfois réalisés afin de confirmer le diagnostic. Souvent, le syndrome oral peut être maîtrisé en ne mangeant pas l’aliment problématique cru et/ou en le cuisant longtemps. Les médecins conseillent aux personnes atteintes de cette allergie de porter sur elles une seringue d’adrénaline auto-injectable préremplie.