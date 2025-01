Pendant les 6 premiers mois de vie environ, les immunoglobulines maternelles protègent des infections. Vers l’âge de 6 mois, les taux de ces immunoglobulines commencent à diminuer et les nourrissons atteints commencent à présenter des toux, des infections nasales (rhinites) récidivantes et/ou des infections des oreilles, de la peau, des sinus et des poumons. Les infections sont en général dues à des bactéries telles que des pneumocoques, des streptocoques et des bactéries Haemophilus. Certaines infections virales inhabituelles du cerveau peuvent se développer.

Les amygdales sont très petites et les ganglions lymphatiques ne se développent pas, car les lymphocytes B producteurs d’immunoglobulines, normalement présents dans ces glandes, sont absents.

L’agammaglobulinémie liée à l’X accroît le risque de développer des infections dans les articulations (arthrite infectieuse), un élargissement irréversible dû à l’inflammation chronique des voies respiratoires (bronchiectasie) et certains cancers.

Grâce à un diagnostic et un traitement précoces, l’espérance de vie est souvent intacte, à moins qu’une infection cérébrale ne se développe.