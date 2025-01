Porphyrie cutanée tardive Par Wake Forest University School of Medicine; Herbert L. Bonkovsky , MD , Wake Forest University School of Medicine Sean R. Rudnick , MD , Vérifié/Révisé févr. 2023 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

La porphyrie cutanée tardive est la forme la plus fréquente de porphyrie et entraîne la formation de vésicules et une fragilité de la peau exposée au soleil.

Les personnes ont de manière récurrente des bulles sur les zones exposées au soleil.

Un excès de fer peut s’accumuler dans le foie, entraînant une insuffisance hépatique.

Les médecins doivent effectuer des analyses d’urine et de selles pour rechercher des taux élevés de porphyrines.

Le retrait de sang (phlébotomie) et/ou l’administration de chloroquine (ou d’hydroxychloroquine) peuvent s’avérer utiles. Les porphyries sont un groupe de troubles provoqués par des anomalies des enzymes impliquées dans la synthèse de l’hème. L’hème est une molécule chimique qui contient du fer et donne au sang sa coloration rouge. L’hème est un constituant majeur de plusieurs protéines essentielles de l’organisme. (Voir aussi Présentation des porphyries.) La porphyrie cutanée tardive est répandue dans le monde entier. Il en existe 2 principaux types : Type 1 : Acquis ou sporadique (chez environ 75 à 80 % des personnes)

Type 2 : Héréditaire ou familial (chez environ 20 à 25 % des personnes) En l’état actuel des connaissances, la forme sporadique de cette porphyrie est la seule qui puisse se produire en l’absence de carence héréditaire de l’une des enzymes impliquées dans la synthèse de l’hème. La porphyrie cutanée tardive est liée à une diminution de l’activité de l’enzyme uroporphyrinogène décarboxylase, qui provoque l’accumulation de porphyrines dans le foie. L’atteinte hépatique est fréquente. Environ 35 % des personnes développent une cirrhose et 7 à 24 % un cancer du foie. Les lésions cutanées s’expliquent par le fait que les porphyrines produites dans le foie sont transportées par le sang jusqu’à la peau. Différents facteurs déclenchants courants sont associés à la porphyrie cutanée tardive. Ces facteurs sont les suivants : Excès de fer dans le foie

Consommation d’alcool modérée ou importante

Tabagisme

Prise d’œstrogènes

Infection par le virus de l’hépatite C L’infection par l’hépatite C est un facteur de risque majeur de développement de la porphyrie cutanée tardive, et elle doit être recherchée chez tous les patients atteints de ce trouble. Le cas échéant, le traitement initial de choix est un traitement antiviral à action directe pour guérir l’infection par le virus de l’hépatite C, qui entraînera presque toujours une rémission de la porphyrie cutanée tardive. L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est un facteur déclenchant moins courant. On pense que ces facteurs peuvent interférer avec le fer et l’oxygène dans le foie et inhiber ou léser l’enzyme uroporphyrinogène décarboxylase. Certaines personnes traitées par hémodialyse pendant de longues périodes développent une maladie de peau qui ressemble à la porphyrie cutanée tardive, car la dialyse n’élimine pas correctement les porphyrines. Cette affection est appelée porphyrie cutanée tardive de la maladie rénale terminale. Pseudoporphyrie L’insuffisance rénale, les rayons ultraviolets (UVA) et certains médicaments peuvent provoquer des symptômes ressemblant à ceux de la porphyrie cutanée tardive sans taux élevés de porphyrine dans le foie (une affection appelée pseudoporphyrie). Symptômes de la porphyrie cutanée tardive Chez les personnes atteintes du type sporadique, les symptômes peuvent ne pas se développer avant d’atteindre un âge moyen. Dans le type familial, des symptômes peuvent apparaître pendant l’enfance. Les symptômes peuvent ne pas apparaître juste après l’exposition au soleil, c’est pourquoi certaines personnes ne réalisent pas que l’exposition au soleil provoque les symptômes. Les personnes qui souffrent de porphyrie cutanée tardive ont de manière récurrente et chronique des vésicules de tailles variables dans les différentes régions exposées au soleil, comme les bras, le visage et surtout le dos des mains. Aux vésicules succèdent des croûtes et des lésions cicatricielles qui guérissent lentement. La peau, notamment des mains, est fragile et sensibilisée aux traumatismes même minimes. Porphyrie cutanée tardive avec cicatrisation Image © Springer Science+Business Media Parfois, l’exposition au soleil peut provoquer un gonflement, des démangeaisons ou des rougeurs. On peut également observer une augmentation de la croissance des poils au niveau du visage et des autres zones exposées au soleil. Parfois, des zones de plaques de peau sombres ou claires se développent. Diagnostic de la porphyrie cutanée tardive Analyses de sang, d’urine et de selles pour détecter les porphyrines Pour diagnostiquer la porphyrie cutanée tardive, on recherche des niveaux anormalement élevés des porphyrines dans le sang, l’urine et les selles. L’élévation des différents types de porphyrines constitue un critère spécifique qui permet de distinguer la porphyrie cutanée tardive des autres formes de porphyrie. Les médecins effectuent généralement des analyses pour identifier le facteur qui a déclenché le développement de la porphyrie cutanée tardive et pour rechercher un excès de fer dans le foie. Si les personnes n’ont pas d’antécédents d’infection par l’hépatite C ou le VIH, les médecins font un dépistage de ces troubles. Traitement de la porphyrie cutanée tardive Retrait de sang (phlébotomie)

Augmentation de l’excrétion de porphyrine dans l’urine

Traitement et guérison de l’infection par le virus de l’hépatite C, le cas échéant La porphyrie cutanée tardive est la forme la plus rapidement traitée de porphyrie. L’arrêt de la consommation d’alcool et de l’exposition aux autres facteurs déclenchants est sans aucun doute bénéfique. Les personnes doivent éviter l’exposition au soleil autant que possible et doivent porter des vêtements et de chapeaux pour se protéger de l’exposition au soleil. Les écrans solaires à base d’oxyde de titane ou d’oxyde de zinc peuvent être utiles. Les écrans solaires caractéristiques qui bloquent la lumière ultraviolette sont inefficaces, mais les écrans solaires qui absorbent la lumière ultraviolette A, comme ceux contenant des dibenzylméthanes, peuvent être efficaces. Chez les personnes atteintes d’une infection par le virus de l’hépatite C ou d’une infection par le VIH, le traitement de ces troubles par un médicament antiviral atténue la porphyrie. Phlébotomie Une procédure appelée phlébotomie, qui consiste à prélever environ 0,5 litre de sang, constitue le traitement le plus largement recommandé. Les médecins effectuent habituellement 6 à 10 séances de phlébotomie, à intervalles de 2 à 4 semaines. Grâce à la phlébotomie, l’excès de fer est graduellement éliminé, l’activité de l’uroporphyrinogène décarboxylase hépatique atteint des valeurs normales et les taux de porphyrines dans le foie et le sang diminuent progressivement. Les symptômes cutanés disparaissent. Les séances de phlébotomie sont arrêtées lorsqu’on obtient un léger déficit en fer (ou presque). Une anémie peut apparaître si trop de séances de phlébotomie ont été réalisées ou si elles sont trop fréquentes. Chez les personnes prenant des œstrogènes, le médecin arrête ce traitement (car il s’agit d’un facteur déclenchant de la porphyrie) tant que la phlébotomie n’a pas été effectuée et que les taux de porphyrines ne sont pas revenus à la normale. Médicaments pour augmenter l’excrétion des porphyrines L’utilisation de doses très faibles de chloroquine ou d’hydroxychloroquine est aussi un traitement efficace de la porphyrie cutanée tardive. Ces médicaments retirent les porphyrines en excès du foie en augmentant leur excrétion dans l’urine. Cependant, des doses trop élevées provoquent une élimination trop rapide des porphyrines, avec finalement une aggravation passagère du trouble et une atteinte hépatique. Médicaments pour traiter l’hépatite C chronique Plusieurs médicaments et associations de médicaments hautement efficaces pour le traitement et la guérison de l’hépatite C chronique, appelés médicaments antiviraux à action directe, sont désormais largement utilisés. L’utilisation de ces médicaments, associée à la diminution de la consommation d’alcool et à l’arrêt du tabac, permet en général de traiter et de guérir l’hépatite et la porphyrie cutanée tardive. Informations supplémentaires Les ressources suivantes, en anglais, peuvent être utiles. Veuillez noter que LE MANUEL n’est pas responsable du contenu de ces ressources. American Porphyria Foundation (Fondation américaine des porphyries) : A pour objectif de guider et soutenir les patients et les familles affectés par les porphyries The United Porphyrias Association (Union sur les porphyries) : Sensibilise et soutient les patients et leurs familles ; fournit des informations fiables aux prestataires de soins de santé ; favorise et soutient la recherche clinique afin d’améliorer le diagnostic et la prise en charge des porphyries