Porphyrie aiguë intermittente

Les personnes qui ont des crises graves sont traitées par administration intraveineuse d’hème. Les concentrations plasmatiques et urinaires d’acide delta-aminolévulinique et des porphobilinogènes diminuent rapidement et les symptômes s’atténuent en général en quelques jours. Si ce traitement est retardé, la guérison est elle aussi retardée et certaines lésions nerveuses peuvent devenir permanentes.

Il peut également être utile de donner du glucose par voie orale (ou par voie intraveineuse si le patient vomit), notamment chez les personnes dont les crises sont dues à une alimentation hypocalorique ou à faible teneur en glucides ; néanmoins, ces mesures sont moins efficaces que l’hème.

La douleur peut être contrôlée par des médicaments (comme le paracétamol ou les opioïdes).

Les nausées, les vomissements, l’anxiété et l’agitation sont traités par phénothiazine pendant une courte durée. De l’ondansétron peut également être administré pour les nausées.

L’insomnie peut être traitée par du chloral hydrate ou avec des petites doses de benzodiazépines, mais non par les barbituriques. Le globe vésical peut être corrigé grâce au sondage urinaire évacuateur.

Les médecins doivent s’assurer que les personnes ne prennent pas de médicament connu pour être un facteur déclenchant de crise et, si possible, rechercher les autres causes qui peuvent avoir participé au déclenchement de la crise.

Le traitement des crises épileptiques est difficile, car de nombreux anticonvulsivants couramment utilisés risquent d’aggraver la crise. Le lévétiracétam est un anticonvulsivant qui semble sans danger.

Les médicaments bêtabloquants peuvent être utilisés pour traiter la tachycardie et l’hypertension artérielle.