La thrombocytémie essentielle peut ou non provoquer des symptômes. Quand des symptômes surviennent, ils sont dus à l’obstruction des vaisseaux sanguins par des caillots et peuvent inclure :

Rougeur ou décoloration et chaleur au niveau des mains et des pieds, souvent associées à une douleur de type brûlure (érythromélalgie)

Picotements et autres sensations anormales dans le bout des doigts, les mains et les pieds

Douleur thoracique

Perte de la vision ou vision de taches

Céphalées

Faiblesse

Vertiges

Saignements généralement mineurs (comme saignements de nez, tendance aux ecchymoses, légers saignements gingivaux ou hémorragies digestives)

La rate peut augmenter de volume, mais c’est rare au moment du diagnostic et plus fréquent chez les femmes.

Les adultes plus âgés qui peuvent déjà avoir des maladies à l’origine de lésions vasculaires, telles que diabète et hypertension artérielle, présentent un risque accru de complications dues aux caillots sanguins, comme les accidents ischémiques transitoires, les accidents vasculaires cérébraux et la crise cardiaque.