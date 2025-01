Parfois, greffe de cellules souches

Parfois, ruxolitinib, fédratinib, momélotinib, ou pacritinib

Certains patients n’ont pas besoin de traitement. Chez la plupart des personnes, un traitement est administré pour réduire les symptômes et les complications.

La greffe de cellules souches (greffe de moelle osseuse) est parfois utilisée chez les personnes qui présentent un risque accru de myélofibrose primitive (d’après leur âge, leurs symptômes, la numération sanguine et les mutations génétiques). La greffe est le seul traitement en mesure de guérir une myélofibrose, mais elle est également associée à des risques importants. La greffe est souvent recommandée pour les personnes qui n’ont pas d’autres problèmes médicaux graves et qui ont un donneur compatible.

Le ruxolitinib, un médicament qui a été développé pour inhiber la mutation de JAK2, est souvent le premier traitement utilisé. Il est aussi efficace chez les personnes porteuses de mutations dans les gènes CALR ou MPL, car ces gènes activent aussi l’enzyme JAK2. Il est efficace pour réduire la taille de la rate, contrôler les symptômes et il peut augmenter la survie globale et ralentir la fibrose, mais il ne fait pas disparaître la fibrose existante dans la plupart des cas et peut entraîner une anémie et une numération plaquettaire basse. Le fédratinib, le pacritinib et le momélotinib inhibent également la mutation de JAK2 et peuvent être utilisés comme alternatives au ruxolitinib.

La réduction de la taille de la rate a tendance à soulager les symptômes. Outre le ruxolitinib, l’hydroxyurée, un agent chimiothérapique, peut diminuer la taille du foie ou de la rate, mais peut aussi aggraver l’anémie et réduire le nombre de plaquettes. La radiothérapie peut diminuer la taille de la rate, mais n’a qu’un effet temporaire et peut provoquer une diminution importante du nombre de globules blancs et entraîner des infections.

Dans de rares cas, la rate devient extrêmement volumineuse et douloureuse et peut devoir être enlevée. L’ablation de la rate n’est cependant recommandée qu’après avoir essayé toutes les autres possibilités de traitement. On évite souvent cette procédure chez les personnes atteintes de myélofibrose primitive en raison des complications potentielles comme la formation de caillots sanguins, les infections et le transfert de la production de cellules sanguines vers d’autres organes vitaux comme le foie.

L’association d’un androgène (une hormone sexuelle masculine) à la prednisone atténue temporairement la gravité de l’anémie chez environ un tiers des personnes atteintes de myélofibrose, mais ce traitement est peu utilisé. L’érythropoïétine, une hormone qui stimule la production de globules rouges, peut améliorer l’anémie, mais elle provoque également une augmentation du volume de la rate. Parfois, l’érythropoïétine est associée à un inhibiteur de JAK, tel que le ruxolitinib, pour prévenir l’augmentation du volume de la rate. Les personnes atteintes d’anémie sévère nécessitent parfois des transfusions de globules rouges.

Les médecins prescrivent parfois aussi du thalidomide ou du lénalidomide avec de la prednisone, ce qui peut aider à maintenir la numération plaquettaire et à réduire le volume de la rate.

D’autres médicaments sont en cours de développement pour traiter la myélofibrose, il est donc possible d’envisager de participer à un essai clinique.