Analyses de laboratoire pour les maladies du sang

L’analyse de sang la plus fréquemment réalisée est la numération formule sanguine (NFS). La NFS est une évaluation de tous les composants cellulaires sanguins (globules rouges, globules blancs et plaquettes). Des machines automatisées effectuent cet examen en moins d’une minute à partir d’une petite quantité de sang. La NFS est parfois complétée dans certains cas par l’examen des cellules sanguines au microscope (frottis sanguin).

Analyse biologique Numération formule sanguine (NFS)

Les paramètres des globules rouges évalués par la NFS incluent :

Nombre de globules rouges (numération des globules rouges, GR)

Fraction du sang constituée de globules rouges (hématocrite [Hct])

Quantité d’hémoglobine (la protéine transportant l’oxygène dans les globules rouges) dans le sang (hémoglobine [Hb])

Taille moyenne des globules rouges (volume globulaire moyen, VGM)

Variabilité de la taille des globules rouges (indice de distribution des globules rouges, IDR)

Quantité d’hémoglobine dans un globule rouge (teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, TCMH)

Concentration d’hémoglobine dans un globule rouge (concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, CCMH)

Les anomalies de ces paramètres peuvent alerter le personnel de laboratoire sur la présence d’anomalies dans les globules rouges (lesquels peuvent ensuite être évalués de façon plus approfondie par un examen au microscope).

Les globules rouges anormaux peuvent être fragmentés, en forme de larme, de croissant (en forme de faucille) ou avoir de multiples autres apparences. Connaître la forme et la taille des globules rouges aide donc le médecin à établir l’origine d’une anémie. Par exemple, les globules en forme de faucille sont caractéristiques de la drépanocytose, ceux de petite taille et contenant de faibles quantités d’hémoglobine indiquent souvent une anémie ferriprive, et les grandes cellules suggèrent une anémie causée par une carence en acide folique ou en vitamine B12.

Les paramètres des globules blancs évalués par la NFS incluent :

Nombre total de globules blancs

Pourcentages et nombres des différents types de globules blancs

Les globules blancs forment le composant principal du système immunitaire de l’organisme Il y a normalement cinq principaux types de globules blancs (neutrophiles, lymphocytes, monocytes, éosinophiles, et basophiles), et différents types sont recrutés lorsque le système immunitaire répond à différents stress ou troubles. La numération de chaque type de globules blancs (formule leucocytaire) peut suggérer au médecin des causes possibles de la modification de la numération des globules blancs totale. Par exemple, si une personne souffrant de diarrhée qui a récemment voyagé dans certaines régions présente une augmentation du nombre de globules blancs due à une augmentation des éosinophiles, le médecin suspectera probablement une infection parasitaire, car les éosinophiles sont plus souvent recrutés pour combattre les infections parasitaires.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les globules blancs, le médecin peut examiner ces cellules au microscope. Cet examen permet d’identifier les caractéristiques des cellules spécifiques de certaines maladies. Par exemple, de nombreux globules blancs d’aspect immature (blastes) évoquent un diagnostic de leucémie (cancer des globules blancs).

La comptabilisation des plaquettes fait aussi partie de la NFS. Les plaquettes sont des cellules qui contribuent au processus de coagulation en se regroupant au point de saignement pour former un bouchon. Le nombre de plaquettes est une mesure importante de la capacité du sang à former des caillots sanguins (la formation des caillots sanguins est le mécanisme de protection du corps pour arrêter un saignement). Un nombre insuffisant de plaquettes peut altérer la coagulation. Un nombre élevé de plaquettes (thrombocytose) peut donner lieu à des caillots sanguins au niveau des petits vaisseaux sanguins, en particulier ceux du cœur ou du cerveau. Dans certaines maladies cependant, un nombre élevé de plaquettes entraîne, paradoxalement, des saignements excessifs.