Présentation des troubles de la coagulation

Johns Hopkins University School of Medicine

Les caillots sanguins contribuent à arrêter les saignements. Les troubles de la coagulation sanguine sont des dysfonctionnements de la capacité de l’organisme à contrôler la formation de caillots sanguins. Ces dysfonctionnements peuvent entraîner :

Coagulation insuffisante, conduisant à des saignements anormaux (hémorragies)

Coagulation excessive, conduisant au développement de caillots sanguins excessifs (thrombose)

Un saignement est qualifié d’anormal quand la personne a tendance à produire des ecchymoses et des saignements trop facilement (voir aussi Ecchymoses et hémorragies et Comment le sang coagule-t-il ?). Un saignement anormal peut provenir de troubles

du système de la coagulation sanguine,

Vaisseaux sanguins

Plaquettes (particules semblables à des cellules qui contribuent au processus de coagulation)

Les troubles de la coagulation surviennent lorsque l’organisme n’est pas en mesure de fabriquer une quantité suffisante de protéines nécessaires pour aider à la formation du caillot sanguin et arrêter ainsi le saignement. Ces protéines sont appelées « facteurs de coagulation ». Tous les facteurs de coagulation sont fabriqués dans le foie. La vitamine K est nécessaire au foie pour synthétiser certains des facteurs de coagulation.

Parfois, un dysfonctionnement de la coagulation sanguine augmente le risque de formation de caillots (il s’agit de thrombophilie).

Analyse biologique Dosage des facteurs de la coagulation

Les troubles de la coagulation peuvent être

Héréditaire

La conséquence de certains autres troubles

Les troubles de la coagulation se développent parfois spontanément.

Les troubles de la coagulation héréditaires les plus fréquents sont

Les causes primaires des troubles de la coagulation qui se développent suite à un autre trouble sont