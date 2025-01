Présentation des leucémies

La cause de la plupart des leucémies est inconnue. L’exposition à des radiations, à certaines chimiothérapies ou à certains produits chimiques (tels que le benzène, certains pesticides et certains produits chimiques de la fumée de cigarette) augmente le risque d’apparition de certains types de leucémie, même si celle-ci survient chez un très faible nombre de personnes exposées. Certaines maladies héréditaires, telles que le syndrome de Down et l’anémie de Fanconi, augmentent également le risque de leucémie. Chez certaines personnes, la leucémie est due à certaines anomalies des chromosomes.

On suspecte fortement qu’un virus appelé le virus lymphotropique T humain de type 1 ou HTLV-I (human T-cell lymphotropic virus type 1), proche du virus du SIDA (VIH-1), induit l’apparition d’une leucémie lymphocytaire rare que l’on appelle leucémie à cellules T de l’adulte. L’infection par le virus d’Epstein-Barr, qui provoque également la mononucléose, est associée à une forme rare de leucémie lymphoïde présente en Asie et en Afrique.