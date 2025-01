University of Maryland, School of Medicine

West Virginia University School of Medicine, Robert C. Byrd Health Sciences Center;

La leucémie myéloïde chronique est une maladie à progression lente, dans le cadre de laquelle les cellules qui deviennent normalement les types de globules blancs appelés neutrophiles, basophiles, éosinophiles et monocytes deviennent cancéreuses et remplacent les cellules normales de la moelle osseuse.

(Voir aussi Présentation des leucémies.)

Les personnes atteintes passent par une phase où ils ont des symptômes non spécifiques, tels que fatigue, perte d’appétit et perte de poids.

À mesure que la maladie évolue, les ganglions lymphatiques et la rate augmentent de volume, et les patients peuvent également être pâles et développer facilement des ecchymoses ou des saignements.

Le diagnostic est posé à l’aide d’analyses de sang, de tests moléculaires et d’une analyse chromosomique.

Le traitement repose sur des médicaments appelés inhibiteurs de la tyrosine kinase et il est instauré même si la personne ne présente aucun symptôme.

Une greffe de cellules souches est parfois nécessaire.

La leucémie myéloïde chronique (LMC) touche les personnes de tout âge et des deux sexes, mais elle est rare chez l’enfant âgé de moins de 10 ans. La maladie se développe le plus souvent chez l’adulte entre 40 et 60 ans. La LMC est généralement due à un réarrangement de deux chromosomes spécifiques (9 et 22) en ce que l’on appelle le chromosome Philadelphie. Le chromosome Philadelphie produit une enzyme anormale (la tyrosine kinase) qui est responsable de la production accrue du profil de croissance anormale des globules blancs dans la LMC. Des anomalies génétiques supplémentaires (appelées mutations) qui rendent la LMC plus résistante au traitement surviennent parfois.

La LMC comporte trois phases :

Phase chronique : une période initiale pouvant durer 5 à 6 ans, pendant laquelle la maladie évolue très lentement

Phase accélérée : la maladie commence à progresser plus rapidement, les traitements sont moins efficaces et les symptômes s’aggravent

Phase blastique : des cellules leucémiques immatures (blastes) apparaissent et la maladie s’aggrave, avec des complications telles que des infections graves et des saignements excessifs

Dans la LMC, la majeure partie des cellules leucémiques est produite dans la moelle osseuse, mais quelques-unes sont également produites dans la rate et le foie. Contrairement aux leucémies aiguës, dans lesquelles on observe un grand nombre de blastes immatures, la phase chronique de la LMC se caractérise par une nette élévation de la quantité de globules blancs d’aspect normal et parfois de plaquettes. Au cours de la maladie, de plus en plus de cellules leucémiques envahissent la moelle osseuse et d’autres pénètrent dans la circulation sanguine.

Lorsque les cellules leucémiques deviennent plus nombreuses que les cellules souches sanguines normales dans la moelle osseuse, la production d’un ou de plusieurs des éléments suivants est réduite :

Globules rouges, qui transportent l’oxygène dans la circulation sanguine

Globules blancs, qui défendent l’organisme contre les infections

Plaquettes, petites particules semblables à des cellules qui aident au processus de coagulation

Les globules blancs cancéreux ne fonctionnent pas comme les globules blancs normaux, et les cellules de la LMC ne participent pas à la défense de l’organisme contre les infections. Le nombre réduit de globules blancs sains augmente le risque d’infection.

Les cellules leucémiques finissent par subir d’autres modifications et la maladie évolue jusqu’à une phase accélérée puis, inévitablement, jusqu’à la phase blastique. Au cours de la phase blastique, seules des cellules leucémiques immatures sont produites ; c’est le signe que la maladie a atteint un stade avancé.

Symptômes de la LMC À un stade précoce de l’état chronique, la LMC peut être asymptomatique. Cependant, certaines personnes sont fatiguées et faibles, présentent une perte d’appétit, une perte de poids, des sueurs nocturnes et se plaignent d’une sensation de ballonnement abdominal, habituellement provoquée par l’hypertrophie de la rate. Les autres symptômes comprennent des douleurs articulaires, des bourdonnements dans les oreilles, un état de stupeur et des démangeaisons. Au fur et à mesure que la maladie progresse jusqu’à la phase blastique, les personnes deviennent plus malades en raison de l’incapacité de la moelle osseuse à produire suffisamment de cellules sanguines normales. On note fréquemment à ce stade une augmentation spectaculaire du volume de la rate, accompagnée de fièvre et d’une perte de poids. Une fièvre et une transpiration excessive peuvent indiquer une infection, qui peut être due à un nombre insuffisant de globules blancs normaux.

Faiblesse, fatigue et pâleur, qui peuvent être la conséquence d’un nombre insuffisant de globules rouges (anémie). Certaines personnes peuvent avoir des difficultés à respirer, présenter un rythme cardiaque rapide ou une douleur thoracique.

La tendance aux ecchymoses et aux hémorragies, observées parfois sous la forme de saignements de nez ou des gencives, qui peut découler d’un déficit plaquettaire (thrombocytopénie). Dans certains cas, des saignements peuvent survenir dans le cerveau ou l’abdomen. La fièvre, les ganglions lymphatiques hypertrophiés, une augmentation du nombre de globules blancs immatures et certaines éruptions cutanées sont généralement des signes évoquant une maladie à un stade avancé.

Diagnostic de la LMC Analyses de sang

Analyse chromosomique Une LMC est suspectée sur une simple numération formule sanguine qui montre un taux de globules blancs anormalement élevé. Au microscope, l’examen d’échantillons de sang peut révéler des globules blancs moins matures, normalement présents uniquement dans la moelle osseuse. Cependant, dans de nombreux cas, les globules blancs circulants sont d’apparence normale. Des examens des chromosomes (tests cytogénétiques ou de génétique moléculaire) sont nécessaires pour confirmer le diagnostic en détectant le chromosome Philadelphie. Si le traitement semble être moins efficace que prévu, d’autres mutations qui peuvent rendre la LMC résistante au traitement sont recherchées.

Traitement de la LMC Un inhibiteur de tyrosine kinase, parfois associé à des chimiothérapies plus anciennes.

Parfois, greffe de cellules souches L’imatinib, le nilotinib, le dasatinib, le bosutinib et le ponatinib sont des médicaments appelés inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK). Ces médicaments agissent en bloquant la tyrosine kinase anormale produite par le chromosome Philadelphie et ont modifié le traitement et le pronostic de la LMC. Les ITK sont efficaces et entraînent généralement des effets secondaires mineurs. On ne sait pas encore pendant combien de temps le traitement par les ITK doit être poursuivi, ni si le traitement peut être arrêté pendant une rémission en toute sécurité. Les ITK associés à des agents chimiothérapeutiques montrent aujourd’hui qu’ils parviennent à soigner les personnes en phase blastique, phase qui auparavant provoquait la mort en quelques mois. La greffe de cellules souches, associée à une chimiothérapie à fortes doses, peut permettre d’obtenir la guérison chez des personnes qui ne répondent pas à d’autres traitements. Thrombocytopénie induite par c... Vidéo

Pronostic de la LMC Auparavant, les traitements ne guérissaient pas la LMC, mais ralentissaient sa progression. L’utilisation de médicaments plus récents a augmenté la survie des personnes atteintes de LMC. Avec l’utilisation des médicaments plus récents, 90 % des personnes survivent au moins 5 ans et la plupart d’entre elles se portent bien 10 ans après le traitement.