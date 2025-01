Anémie par carence vitaminique

Analyses de sang

Une fois le diagnostic d’anémie posé, des tests doivent être réalisés pour déterminer si elle est due à une carence en vitamine B12 ou en acide folique. On suspecte une anémie due à une carence en vitamine B12 ou en acide folique lorsqu’on observe des globules rouges de grandes tailles (macrocytaires) et des neutrophiles (un type de globules blancs) multilobés (hypersegmentés) dans l’échantillon de sang examiné au microscope. Une réduction du nombre de globules blancs et de plaquettes peut aussi être constatée, en particulier quand la personne présente une anémie due à une carence vitaminique depuis longtemps.

Le taux sanguin de vitamine B12 et d’acide folique est mesuré, et d’autres examens peuvent être pratiqués pour déterminer la cause de la carence en vitamine B12.