Mise au repos de la voix, antitussifs, réhydratation et vapeur

Traitement de la cause

Le traitement de la laryngite virale dépend de la symptomatologie. Le repos de la voix (en évitant de parler), la prise d’antitussifs, l’ingestion de liquides en grandes quantités et l’inhalation de vapeurs humides soulagent les symptômes et favorisent la guérison. Parler à voix basse peut malgré tout encore irriter plus le larynx. L’arrêt du tabac et le traitement de la bronchite, si elle est présente, peuvent atténuer la laryngite.

On n’administre un traitement antibiotique qu’en cas d’infection bactérienne.

Selon la cause possible, des traitements spécifiques pour contrôler le reflux gastro-œsophagien ou la laryngite induite par les médicaments peuvent être utiles.