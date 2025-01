Dermatite du conduit auditif

Corticoïdes topiques (et pour les cas sévères, par voie orale)

Pour l’eczéma de contact, l’élimination des déclencheurs d’allergies

Pour la dermatite eczémateuse de l’oreille, solution d’acétate d’aluminium

Pour traiter l’eczéma de contact, les personnes doivent éliminer les déclencheurs d’allergies, particulièrement les boucles d’oreilles contenant du nickel, les laques pour cheveux, voire les embouts de prothèses auditives. Des essais et erreurs peuvent s’avérer nécessaires pour identifier le déclencheur d’allergies. Les médecins prescrivent une crème contenant un corticoïde comme l’hydrocortisone ou la bétaméthasone pour diminuer enflures et démangeaisons. Pour des inflammations plus sévères, des corticoïdes par voie orale (tels que la prednisone) peuvent être prescrits.

Pour traiter la dermatite eczémateuse de l’oreille, les médecins prescrivent des gouttes d’une solution d’acétate d’aluminium diluée (solution de Burow) à mettre dans l’oreille, aussi souvent que nécessaire pour le confort. Les démangeaisons et la tuméfaction peuvent être réduites avec une crème contenant un corticoïde (tel que la bétaméthasone). De nouveau, il est important d’éviter tous les irritants pour le conduit auditif, tels que les cotons-tiges et l’eau, pour traiter cette affection.

Les personnes atteintes de l’un ou l’autre type de dermatites doivent éviter d’insérer des cotons-tiges, de l’eau ou d’autres substances potentiellement irritantes dans l’oreille.