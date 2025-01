Grosseur dans le cou

S’il y a une source évidente d’infection (comme un rhume ou un mal de gorge) ou si les personnes sont jeunes et en bonne santé et présentent une grosseur sensible pendant quelques jours seulement, aucun examen n’est nécessaire dans l’immédiat. Ces personnes sont suivies de près pour voir si la grosseur disparaît sans traitement. Si elle ne disparait pas, des examens sont alors nécessaires.

La plupart des autres personnes doivent faire faire une numération formule sanguine (NFS) et une radiographie pulmonaire. Chez les personnes plus jeunes sans facteurs de risque de cancer ni résultats suggérant un cancer (comme des excroissances dans la bouche), des examens d’imagerie sont souvent réalisés, parfois suivis d’une biopsie. Chez les personnes âgées, en particulier celles qui présentent des signes avant-coureurs ou des facteurs de risque de cancer, les médecins procèdent souvent à plusieurs tests pour déterminer la source du cancer avant de prélever un morceau de la grosseur (biopsie à l’aiguille) ou la grosseur entière pour l’analyser (biopsie excisionnelle). Les examens comprennent souvent des analyses de sang et une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la tête et du cou. L’échographie est privilégiée chez les enfants afin d’éviter toute exposition aux rayonnements et peut être utilisée chez les adultes si les médecins suspectent une masse au niveau de la thyroïde. Chez les enfants, l’infection est la cause la plus fréquente de grosseurs dans le cou. Ainsi, avant de réaliser un examen d’imagerie, on administre généralement aux enfants des antibiotiques pour voir si les grosseurs disparaissent.

Pour rechercher le cancer provenant d’une autre partie de l’organisme, les médecins réalisent habituellement une radiographie du tube digestif supérieur, une scintigraphie de la thyroïde et une TDM (tomodensitométrie) du thorax. Un examen direct du larynx (laryngoscopie), des poumons (bronchoscopie) et de l’œsophage (œsophagoscopie) avec biopsies, effectué en même temps, peut être nécessaire.