Congestion nasale et écoulement nasal

Les antihistaminiques peuvent avoir des effets sédatifs et anticholinergiques (comme la confusion, une vision brouillée et une perte de contrôle de la vessie). Ces effets sont plus fréquents et plus gênants chez les personnes âgées. Les antihistaminiques devraient être évités ou utilisés à des doses réduites. La pseudoéphédrine est un décongestionnant qui stimule la fréquence cardiaque et augmente la tension artérielle. Si la pseudoéphédrine est nécessaire, elle doit être prise à la dose efficace la plus réduite.