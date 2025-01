Perte soudaine de l’audition

Chez beaucoup d’autres personnes, la cause de la perte auditive soudaine est évidente. Ces causes comprennent

Une blessure à la tête (telle qu’une fracture de l’os temporal dans le crâne ou parfois une commotion sévère sans fracture) peut endommager l’oreille interne et causer une perte auditive soudaine.

Les changements sévères de pression (tels que ceux qui peuvent se produire durant la plongée ou, ce qui est moins fréquent, lors de la poussée abdominale en haltérophilie) peuvent causer la formation d’un trou (fistule) entre l’oreille moyenne et l’oreille interne. Parfois, la fistule est présente à la naissance et peut causer une perte auditive soudaine de façon spontanée ou peut rendre les personnes plus susceptibles d’une perte auditive après une blessure à la tête ou des changements de pression.

Les médicaments ototoxiques sont des médicaments qui ont des effets secondaires dommageables pour les oreilles. Certains médicaments peuvent provoquer une perte auditive rapide, parfois en l’espace d’une journée (en particulier si la dose administrée est trop élevée). Certaines personnes sont atteintes d’une maladie génétique rare qui les rend plus sujettes à une perte auditive causée par la classe d’antibiotiques appelés aminoglycosides. Toutes les personnes qui prennent ces antibiotiques doivent passer des analyses de sang pendant leur traitement pour rechercher d’éventuels taux toxiques pouvant causer une perte auditive.

Plusieurs infections entraînent une perte auditive soudaine pendant ou immédiatement après un épisode aigu de maladie. Ces infections comprennent la méningite bactérienne, la maladie de Lyme et de nombreuses infections virales. Les causes virales les plus courantes dans les pays industrialisés sont les oreillons et l’infection du cerveau par le virus herpes simplex. La rougeole est une cause très rare parce que la plupart des personnes sont immunisées contre cette infection.