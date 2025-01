La gorge (pharynx) est située en arrière de la bouche, sous la cavité nasale et au-dessus de l’œsophage et de la trachée. Elle est constituée d’une partie supérieure (rhinopharynx), d’une partie moyenne (oropharynx) et inférieure (hypopharynx). La gorge est un passage musculaire par lequel les aliments parviennent à l’œsophage et l’air aux poumons. Comme la bouche et le nez, la gorge est recouverte d’une muqueuse composée de cellules productrices de mucus et couvertes de projections ciliées (cils). Les petites impuretés captées dans le mucus sont transportées par les cils vers l’œsophage et sont ensuite avalées.

Les amygdales sont des petites masses de tissu situées de chaque côté de la région postérieure de la bouche, et les végétations adénoïdes sont situées à l’arrière de la cavité nasale. Les amygdales et les végétations adénoïdes sont composées de tissu lymphoïde et aident à combattre les infections (voir la figure Système lymphatique : contribuer à la défense contre les infections). Elles sont les plus développées pendant l’enfance, leur taille diminuant progressivement au cours de la vie. Même lorsque les amygdales et les végétations adénoïdes sont retirées par voie chirurgicale, en raison d’une apnée obstructive du sommeil (lorsque la respiration est temporairement bloquée pendant le sommeil) ou d’infections récidivantes (adéno-amygdalite), l’organisme peut toujours combattre les infections car le reste du système immunitaire est encore disponible.

La gorge, les cordes vocales e... Vidéo

La luette est un petit lambeau de tissu visible dans la partie postérieure de la gorge entre les amygdales. La luette est de longueur variable. Faisant partie du voile du palais, la luette contribue à empêcher les aliments et les liquides d’entrer dans la cavité nasale lors de la déglutition et permet de former certains sons pendant la parole. Une longue luette peut causer le ronflement et peut contribuer à l’apnée du sommeil d’origine obstructive.

En haut de la trachée, on trouve le larynx, qui contient les cordes vocales et qui est la source principale du son de la voix. Au repos, les cordes vocales forment une ouverture en forme de V par laquelle l’air peut passer librement. Contractées, elles vibrent au contact de l’air provenant des poumons, ce qui génère des sons qui peuvent être modifiés par la langue, le nez et la bouche pour produire la parole.

L’épiglotte est un lambeau de cartilage placé au-dessus du larynx et devant ce dernier. Pendant la déglutition, l’épiglotte couvre l’ouverture conduisant au larynx pour éviter que les aliments et les liquides pénètrent dans la trachée. L’épiglotte protège donc les poumons.