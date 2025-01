Parties importantes de la gorge :

Amygdales

Luette

Larynx

Épiglotte

Les amygdales sont deux excroissances de tissu situées au fond et de part et d’autre de la gorge. Les amygdales aident à lutter contre les infections. Les amygdales sont plus grosses chez les enfants et diminuent de volume en grandissant.

La luette est un petit morceau de tissu qui pend au fond de la gorge entre les amygdales.

Le larynx est également connu sous le nom d’organe vocal. Il contient les cordes vocales et produit le son et les mots de la voix.

L’épiglotte est un lambeau de cartilage situé devant le larynx. Lors de la déglutition, elle recouvre l’ouverture du larynx afin que les aliments et l’eau ne passent pas dans les poumons.