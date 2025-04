(Syndrome de Budd-Chiari)

Les symptômes varient selon que le développement de l’obstruction est lent ou soudain.

En règle générale, l’obstruction et les symptômes apparaissent progressivement sur une période de quelques mois. L’asthénie est fréquente. Le foie, hypertrophié, devient sensible, et certaines personnes souffrent de douleurs abdominales. Du liquide peut s’accumuler dans les jambes, entraînant un gonflement (œdème), ou dans la cavité abdominale, entraînant une ascite. Des veines variqueuses peuvent se développer dans l’œsophage. Ces veines variqueuses dans l’œsophage peuvent se rompre et saigner, parfois abondamment (voir Saignement gastro-intestinal), et les personnes peuvent vomir du sang. Ces saignements constituent une urgence médicale. Si une cirrhose se développe, elle peut entraîner une insuffisance hépatique. L’insuffisance hépatique peut provoquer la détérioration de la fonction cérébrale (encéphalopathie hépatique), conduisant à une confusion, voire un coma.

Ces obstructions surviennent brusquement chez certaines personnes. Les obstructions qui surviennent pendant la grossesse ont tendance à être soudaines. Certains symptômes sont identiques à ceux des obstructions à développement progressif ; ils comprennent la fatigue, une augmentation du volume et une sensibilité du foie, et des douleurs en haut de l’abdomen. Les autres symptômes comprennent des vomissements et une coloration jaunâtre de la peau et des sclérotiques (jaunisse). L’insuffisance hépatique sévère est rare.