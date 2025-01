Syndrome d’obstruction sinusoïdale du foie

Les symptômes peuvent apparaître subitement. Le foie peut augmenter de volume et être sensible. L’abdomen peut gonfler à cause de l’accumulation de liquide. La peau et les sclérotiques peuvent devenir jaunes, un trouble appelé jaunisse.

Les veines variqueuses œsophagiennes peuvent se rompre et saigner, parfois abondamment, entraînant des vomissements de sang et, souvent, un état de choc. Le sang peut passer dans le tube digestif et entraîner des selles noires, goudronneuses et nauséabondes (méléna). Lorsque le saignement est important, un état de choc se produit. Quelques personnes développent une insuffisance hépatique avec dégradation de la fonction cérébrale (encéphalopathie hépatique), conduisant à une confusion et un coma.

D’autres personnes développent une cirrhose au fil du temps, généralement sur plusieurs mois, selon la cause et l’exposition répétée à des agents toxiques.