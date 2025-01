Présentation de l’hépatite chronique

Les causes les plus fréquentes d’hépatite chronique sont

Le virus de l’hépatite C est à l’origine d’environ 60 à 70 % des cas d’hépatite chronique, et au moins 75 % des cas d’hépatite C aiguë deviennent chroniques.

Près de 5 à 10 % des cas d’hépatite B chez l’adulte deviennent chroniques, parfois avec une co-infection par l’hépatite D. (L’hépatite D ne survient pas spontanément. Elle ne se produit que comme co-infection de l’hépatite B.) L’hépatite B aiguë devient chronique chez jusqu’à 90 % des nourrissons infectés et chez 25 à 50 % des jeunes enfants.

Dans de rares cas, le virus de l’hépatite E provoque une hépatite chronique chez des personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme celles qui prennent des médicaments pour inhiber le système immunitaire après une greffe d’organe, celles qui prennent des médicaments pour traiter le cancer ou celles qui sont infectées par le VIH.

Le virus de l’hépatite A ne provoque pas d’hépatite chronique.

La stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) (type d’inflammation chronique du foie ; anciennement appelée stéatohépatite non alcoolique [NASH]) apparaît généralement chez des personnes en surpoids (obésité), diabétiques et/ou ayant des taux anormaux de cholestérol et d’autres graisses (lipides) dans le sang. Toutes ces pathologies font que l’organisme synthétise plus de graisses ou traite (métabolise) et élimine les graisses plus lentement. Par conséquent, les graisses s’accumulent et sont ensuite stockées à l’intérieur des cellules hépatiques (affection appelée stéatose hépatique). La stéatose hépatique peut entraîner une inflammation chronique et finir par évoluer en cirrhose. (La stéatose hépatique due à un trouble autre que la consommation excessive d’alcool est appelée stéatose hépatique associée au syndrome métabolique [Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease, MASLD], anciennement appelée stéatose hépatique non alcoolique [Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD]).

L’alcool, après avoir été absorbé dans le tube digestif, est généralement traité (métabolisé) dans le foie. Lorsque l’alcool est métabolisé, des substances qui peuvent endommager le foie sont produites. Une hépatopathie alcoolique survient généralement chez les personnes qui boivent beaucoup d’alcool pendant de nombreux mois ou de nombreuses années. Une hépatopathie alcoolique est caractérisée par une stéatose hépatique et une inflammation généralisée du foie pouvant entraîner la mort des cellules hépatiques. Si les personnes continuent à boire, du tissu cicatriciel peut se former dans le foie et peut finir par remplacer une grande quantité de tissu hépatique normal, entraînant une cirrhose.

Moins souvent, l’hépatite chronique est due aux causes suivantes :

Dans l’hépatite auto-immune, l’inflammation chronique ressemble à une inflammation due à une attaque par l’organisme de ses propres tissus (une réaction auto-immune). L’hépatite auto-immune est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes.

Certains médicaments peuvent provoquer une hépatite chronique, surtout lorsqu’ils sont pris pendant une période prolongée. Ils comprennent l’amiodarone, l’isoniazide, le méthotrexate, la méthyldopa, la nitrofurantoïne et le tamoxifène, et dans de rares cas le paracétamol.

On ne sait pas exactement pourquoi un virus ou un médicament particulier entraîne une hépatite chronique chez certaines personnes et pas chez d’autres, ni pourquoi la gravité de la maladie est variable d’une personne à l’autre.