Insomnie et somnolence diurne excessive (SDE)

Des tests ne sont pas nécessaires si les symptômes suggèrent une cause, telle que mauvaises habitudes de sommeil, stress, trouble du travail en postes ou syndrome des jambes sans repos (besoin irrépressible de bouger les jambes ou les bras juste avant de s’endormir ou pendant le sommeil).

Les médecins dirigent parfois les personnes vers un spécialiste des troubles du sommeil pour une évaluation dans un laboratoire du sommeil. Les raisons de cette référence médicale

Un diagnostic incertain

La suspicion de certains troubles (comme apnée du sommeil, trouble convulsif, narcolepsie et mouvements périodiques des membres)

L’insomnie ou la somnolence diurne excessive malgré des mesures de base pour la corriger (changement du comportement pour améliorer le sommeil et prise de somnifères pendant un court moment)

Présence de signes avant-coureurs ou d’autres symptômes comme les cauchemars et la contraction des jambes ou des bras pendant le sommeil

Dépendance aux somnifères

L’examen comprend généralement une polysomnographie et parfois une évaluation des mouvements anormaux au cours d’une nuit entière de sommeil. D’autres tests sont parfois également réalisés.

Une polysomnographie est généralement effectuée sur une nuit dans un laboratoire du sommeil, qui peut se situer dans un hôpital, une clinique, une chambre d’hôtel ou un autre établissement équipé d’un lit, de toilettes et d’un équipement de surveillance. Des électrodes sont collées sur le cuir chevelu et sur le visage pour enregistrer l’activité électrique du cerveau (électroencéphalographie ou EEG) ainsi que les mouvements des yeux. L’application de ces électrodes est indolore. Les enregistrements fournissent aux médecins des informations sur les phases du sommeil. Des électrodes sont également placées sur d’autres zones de l’organisme pour enregistrer le rythme cardiaque (électrocardiographie, ou ECG), l’activité musculaire (électromyographie), et la respiration. Une pince indolore est placée sur un doigt ou une oreille pour enregistrer les taux d’oxygène dans le sang. Une polysomnographie peut détecter les troubles respiratoires (comme une apnée obstructive ou centrale du sommeil), des troubles convulsifs, une narcolepsie, un trouble du mouvement périodique des membres, et des mouvements et comportements inhabituels pendant le sommeil (parasomnies). La polysomnographie est à présent couramment effectuée au domicile pour diagnostiquer une apnée obstructive du sommeil, mais pas les autres troubles du sommeil ; lorsqu’elle est pratiquée à domicile, l’EEG, l’ECG et l’électromyographie ne sont pas effectués.

Un test itératif de latence à l’endormissement est réalisé pour différencier la fatigue physique et la somnolence diurne excessive et rechercher des signes de narcolepsie. Les personnes passent la journée dans un laboratoire du sommeil. Elles ont la possibilité de faire cinq siestes à intervalles de 2 heures. Elles sont allongées dans une pièce sombre et il leur est demandé de faire une sieste. Une polysomnographie est utilisée dans le cadre de ce test pour évaluer la rapidité des personnes à s’endormir. Elle détecte lorsque les personnes s’endorment et est utilisée pour surveiller les phases de sommeil pendant les siestes.

Le test de maintien de la vigilance est utilisé pour déterminer la façon dont les personnes peuvent rester éveillées en étant assises dans une pièce calme. Cet examen permet de déterminer la gravité de la somnolence diurne et si les personnes peuvent vaquer à leurs occupations quotidiennes en toute sécurité (conduite d’un véhicule, par exemple).

Des tests pour évaluer le cœur, les poumons et le foie peuvent être réalisés chez des personnes présentant une somnolence diurne excessive si des symptômes ou des résultats d’un examen clinique suggèrent qu’un autre trouble en est la cause.