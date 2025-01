Troubles de la coordination

Le gène de l’ataxie spinocérébelleuse (ASC) est dominant. Une seule copie du gène aberrant, hérité de l’un des parents, suffit donc à provoquer la maladie. Ces ataxies se présentent sous de nombreuses formes différentes. L’ASC de type 3 (autrefois appelée maladie de Machado-Joseph) est probablement la plus fréquente dans le monde. Ces maladies sont progressives, dégénératives et ont souvent une issue fatale. Il n’existe pas de traitement efficace connu.

Les symptômes de l’ASC varient selon le type, mais la plupart provoquent des problèmes de sensation (par exemple, les personnes ressentent la douleur, le toucher et les vibrations de manière moins perceptible, voire plus du tout), une faiblesse musculaire et un syndrome des jambes sans repos, ainsi qu’une perte de coordination. Les personnes ont de la difficulté avec l’équilibre, l’élocution et les mouvements oculaires. Certains types d’ASC entraînent uniquement une perte de coordination.

Les ASC sont une cause fréquente de tremblements intentionnels (déclenchés par un mouvement volontaire). Les personnes peuvent développer des symptômes semblables à ceux de la maladie de Parkinson (syndrome parkinsonien), comme des tremblements et des raideurs musculaires.

Certaines personnes atteintes d’ASC de type 3 ont d’autres symptômes en plus de la perte de coordination et des tremblements. Les mouvements oculaires peuvent être altérés, les muscles faciaux et la langue se tordre de manière incontrôlable et les yeux être exorbités. Certaines personnes présentent des contractions musculaires involontaires douloureuses et prolongées (dystonie).