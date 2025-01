Troubles de la jonction craniocervicale

Les symptômes peuvent survenir après un léger traumatisme au cou, ou sans raison apparente.

Généralement, les personnes présentant un trouble de la jonction craniocervicale ont des douleurs cervicales, souvent accompagnées de céphalées qui commencent à l’arrière de la tête. Les mouvements de la tête aggravent habituellement les douleurs cervicales et les céphalées, et tousser ou se pencher en avant peut déclencher la douleur. La douleur cervicale peut se propager aux bras.

Si une pression est exercée sur la moelle épinière, les bras ou les jambes peuvent se sentir faibles, et les personnes peuvent avoir des difficultés à les déplacer. Les personnes peuvent perdre le sens de position des membres (proprioception) ou perdre la sensibilité vibratoire. En fléchissant le cou en avant, elles peuvent ressentir une sensation de décharge électrique ou de picotement qui se propage le long du dos et souvent aux jambes (phénomène appelé signe de Lhermitte). Parfois, les personnes peuvent perdre une partie de leur sensibilité à la douleur et à la température au niveau des mains et des pieds.

En fonction du trouble spécifique, le cou peut être court, palmé ou tordu dans une position anormale. Le mouvement de la tête peut être limité.

Une pression sur certaines parties du cerveau ou sur les nerfs crâniens (qui relient le cerveau directement à différentes parties de la tête, du cou et du tronc) peut affecter les mouvements oculaires. Les personnes peuvent avoir une vision double ou peuvent être incapables de bouger les yeux dans certaines directions, ou les yeux peuvent bouger involontairement de certaines manières (on parle de nystagmus). Les personnes peuvent être enrouées ou présenter des troubles de la déglutition. Le langage peut être pâteux. La coordination peut être perdue. Certaines personnes développent une apnée du sommeil. Dans ce trouble grave, la respiration s’arrête de manière répétée pendant le sommeil, souvent suffisamment longtemps pour réduire temporairement la quantité d’oxygène et augmenter la quantité de dioxyde de carbone dans le sang.

Changer la position de la tête peut parfois exercer une pression sur les artères, bloquant l’apport en sang à la tête. Les personnes peuvent ensuite s’évanouir ou se sentir étourdies, confuses ou faibles, ou bien elles peuvent tomber, souvent sans aucun signe avant-coureur. Elles peuvent ressentir une sensation de vertige. La vision et les mouvements oculaires sont parfois affectés.

Chez de nombreuses personnes présentant une malformation de Chiari, une cavité (syringome) se forme dans la moelle épinière. Ces personnes peuvent perdre leur capacité à sentir la douleur et la température dans le cou, la partie supérieure des bras et des parties du dos. Les muscles peuvent être affaiblis ou paralysés, en particulier dans les mains.