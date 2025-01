Contrairement aux autres démences (qui ont tendance à progresser en continu), la démence vasculaire peut progresser par paliers. Les symptômes peuvent s’aggraver soudainement, puis plafonner ou diminuer quelque peu. Ils s’aggravent donc des mois ou des années plus tard lorsqu’un autre AVC se produit. La démence qui provient de plusieurs petits AVC évolue en général plus progressivement que celle due à quelques AVC majeurs. Les petits AVC peuvent être si subtils que la démence semble se développer progressivement et continuellement au lieu d’être par paliers.

Les symptômes de la démence vasculaire (perte de la mémoire, difficulté à planifier et à réaliser des actions ou des tâches, ralentissement de la pensée et tendance à déambuler) sont identiques à ceux d’autres démences. Cependant, comparée à la maladie d’Alzheimer, la démence vasculaire a tendance à provoquer une perte de mémoire plus tardive et à altérer la personnalité de façon moindre. La démence vasculaire a tendance à provoquer des difficultés avec les tâches suivantes plus tôt que dans la maladie d’Alzheimer.

Difficulté à planifier, résoudre des problèmes, réaliser des tâches complexes et faire preuve de bon sens (fonction exécutive)

Initiation d’actions

La réflexion peut être très lente.

Les symptômes peuvent varier en fonction de la zone cérébrale lésée. En général, certaines fonctions cognitives restent indemnes, car l’accident vasculaire cérébral détruit une partie limitée du parenchyme cérébral. Les personnes peuvent donc être plus conscientes de leurs pertes et plus enclines à la dépression que des personnes présentant d’autres types de démence.

Au fur et à mesure que les AVC se produisent et que la démence évolue, les personnes peuvent avoir d’autres symptômes dus aux AVC. Un bras ou une jambe peut s’affaiblir ou se paralyser. Les gens peuvent avoir des difficultés à parler. Par exemple, elles peuvent avaler les mots. La vision peut être floue ou partiellement ou totalement perdue. La coordination peut être perdue, rendant la marche instable. Les personnes peuvent rire ou pleurer de façon inappropriée. Les personnes peuvent avoir des difficultés à contrôler la fonction de la vessie, se traduisant par une incontinence urinaire.

Les démences vasculaires héréditaires altèrent également la fonction cognitive. La CADASIL peut provoquer des migraines et/ou des accidents vasculaires cérébraux. La CARASIL peut entraîner une perte de cheveux et une dégénérescence des os de la colonne vertébrale (vertèbres) et des disques entre eux (spondylose).

Environ 6 à 10 personnes meurent dans les 5 ans après l’apparition des symptômes. C’est souvent dû à un AVC ou un infarctus du myocarde.