La pathologie provoquant l’engourdissement est alors corrigée et traitée lorsque cela est possible. D’autres méthodes et médicaments (tels que ceux utilisés pour traiter la douleur neuropathique) peuvent contribuer à soulager les symptômes.

Des mesures générales peuvent également soulager les symptômes et prévenir d’autres problèmes. Des précautions pour prévenir les blessures sont nécessaires, car les personnes présentant un engourdissement sont moins susceptibles de ressentir une gêne. Si leurs pieds sont engourdis, particulièrement si la circulation est altérée, elles doivent porter des chaussettes et des chaussures adaptées et doivent vérifier leurs chaussures à la recherche de cailloux ou d’autres objets étrangers avant de mettre leurs chaussures. Les personnes doivent inspecter leurs pieds fréquemment pour vérifier les plaies et les signes d’infection, comme des rougeurs. Si les mains ou les doigts sont engourdis, les personnes doivent faire attention lorsqu’elles portent des objets qui peuvent être chauds ou pointus.

Si les personnes ont des difficultés à marcher ou ont perdu leur sens de la position (où se situent les parties du corps), des séances de physiothérapie peuvent les aider à apprendre à marcher de façon plus sûre et à prévenir les chutes.

Les personnes doivent être conscientes qu’elles peuvent avoir des problèmes pour conduire, et si tel est le cas, elles doivent en parler à leur médecin.