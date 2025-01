Certains troubles provoquent des symptômes qui ressemblent à des crampes musculaires.

Les dystonies sont des contractions musculaires involontaires, mais elles durent en général plus longtemps et surviennent plus fréquemment que les crampes. De même, elles ont tendance à affecter d’autres muscles et peuvent toucher de nombreux autres muscles, y compris les muscles des membres ainsi que ceux du dos, du cou et de la voix. En revanche, les crampes bénignes des jambes et les crampes associées à l’exercice physique ont tendance à toucher les muscles du mollet.

La tétanie est une contraction musculaire continue ou périodique dans tout l’organisme. Ces spasmes durent généralement plus longtemps que les crampes musculaires et sont plus étendus. Les muscles peuvent également se contracter rapidement.

Certaines personnes présentent des crampes musculaires illusoires. Ces personnes ressentent comme des crampes, mais aucune contraction musculaire ne se produit.

La maladie artérielle périphérique (généralement appelée raidissement des artères) dans les jambes peut provoquer une douleur du mollet (claudication) pendant une activité physique comme la marche. Cette douleur est due à un flux sanguin inadéquat des muscles, non pas à une contraction des muscles comme dans les crampes.