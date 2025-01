Sclérose en plaques (SEP)

Les sujets qui souffrent de sclérose en plaques parviennent souvent à maintenir un mode de vie normal, même s’ils ont tendance à se fatiguer rapidement et à ne pas pouvoir tenir le rythme en cas de charge de travail trop importante. Les encouragements et les paroles rassurantes sont utiles.

Une activité physique régulière, comme le vélo, les promenades, la natation et les étirements, diminue la spasticité et aide à conserver une bonne fonction cardiovasculaire, musculaire et psychologique.

La kinésithérapie peut contribuer au maintien de l’équilibre, de la capacité à marcher et de l’amplitude de mouvement, et peut aussi réduire la spasticité et la faiblesse musculaire. Les personnes doivent marcher seules aussi longtemps que possible. Cela permet d’améliorer leur qualité de vie et aide à prévenir la dépression.

Il peut être utile d’éviter les températures élevées, par exemple les douches ou bains chauds, car la chaleur peut aggraver les symptômes. Les personnes qui fument doivent arrêter.

Étant donné que les personnes qui ont de faibles taux de vitamine D ont tendance à développer une sclérose en plaques plus sévère et que la prise de vitamine D peut réduire le risque de développer une ostéoporose, les médecins recommandent généralement la prise de suppléments de vitamine D. L’utilité des compléments de vitamine D pour ralentir la progression de la sclérose en plaques est en cours d’étude.

Les personnes, qui deviennent fragiles et gênées dans leurs déplacements, peuvent développer des escarres, et autant elles-mêmes que les soignants doivent donc prendre des mesures supplémentaires pour les éviter.

Si les personnes sont handicapées, les ergothérapeutes, kinésithérapeutes et orthophonistes peuvent aider à la rééducation. Ils peuvent montrer aux personnes comment fonctionner malgré les handicaps causés par la sclérose en plaques. Les assistants sociaux peuvent recommander et prévoir les services et équipements nécessaires.