Sclérose latérale amyotrophique (SLA) et autres maladies des motoneurones (MMN)

Pour cette maladie des motoneurones évolutive, le début est marqué par une faiblesse musculaire, souvent des mains et, plus rarement, des pieds ou de la bouche et de la gorge. La faiblesse peut être asymétrique et évolue généralement de manière ascendante sur le membre atteint. Les muscles, généralement ceux des mains et des pieds, commencent à s’atrophier. Les crampes musculaires sont également fréquentes et peuvent précéder la faiblesse musculaire, mais il n’existe pas de trouble de la sensibilité. La personne perd du poids et se sent anormalement fatiguée.

La faiblesse s’accentue avec le temps.

Lorsque la sclérose latérale amyotrophique touche les nerfs moteurs du cerveau, le tonus musculaire augmente généralement et les muscles ont tendance à se raidir et à se tendre, ce qui provoque des spasmes musculaires (spasticité). Les mouvements sont rigides et maladroits. Lorsque les nerfs moteurs de la moelle épinière sont affectés, le tonus musculaire diminue, ce qui rend les membres mous et ballants. Lorsque la connexion entre les nerfs moteurs et les muscles est perdue, les muscles se contractent spontanément (fasciculations).

Le contrôle des expressions du visage peut devenir difficile. L’affaiblissement des muscles de la gorge peut provoquer des problèmes d’élocution et des troubles de la déglutition (dysphagie). En raison des difficultés de déglutition, les personnes peuvent parfois saliver et sont plus susceptibles de s’étouffer avec des liquides. Les aliments ou la salive peuvent être inhalés (aspirés) dans les poumons, augmentant le risque de pneumonie (pneumonie par inhalation). La voix devient généralement nasillarde, mais peut être rauque.

À mesure que les symptômes évoluent, les personnes peuvent ne pas être en mesure de contrôler les réponses émotionnelles et peuvent rire ou pleurer de façon inadaptée.

L’évolution finale est un affaiblissement des muscles respiratoires, qui provoque des difficultés respiratoires. Certains patients doivent être ventilés.

Sclérose latérale amyotrophiqu... Vidéo

