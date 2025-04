Les mononeuropathies provoquent des sensations anormales, y compris des picotements et une perte de sensation, dans la zone innervée par le nerf lésé. Une douleur et une faiblesse peuvent ou non être présentes. Parfois, la faiblesse entraîne une paralysie, qui peut conduire à un rétrécissement et à un raidissement permanent des muscles (contractures).

Syndrome du canal carpien Le syndrome du canal carpien est la mononeuropathie la plus fréquente. Il est dû à une pression sur le nerf médian, qui passe à travers un passage étroit au niveau du poignet (canal carpien). Les femmes enceintes et les personnes atteintes de diabète, ayant une mauvaise fonction thyroïdienne ou certaines formes d’amyloïdose ou de polyarthrite rhumatoïde, présentent un risque accru de développer un syndrome du canal carpien. Le risque est également plus élevé chez les personnes qui exécutent des mouvements répétés et forcés du poignet en extension dans le cadre de leur travail, comme lors de l’utilisation d’un tournevis. Un autre facteur de risque potentiel (mais controversé) est l’utilisation d’un clavier d’ordinateur mal positionné. Cependant, la plupart des cas se développent pour des raisons inconnues. La pression sur le nerf médian provoque une douleur et des sensations anormales (telles qu’engourdissement, picotements ou brûlures) au niveau : De certains doigts (le pouce, les deuxième et troisième doigts et le quatrième doigt du côté du pouce)

De la main et du poignet, du côté de la paume

Parfois, du bras Syndrome du canal carpien Image Le syndrome du canal carpien chronique peut provoquer un affaiblissement et une atrophie des muscles de la main du côté du pouce.

Paralysie du nerf péronier Le nerf péronier passe près de la surface de la peau juste en dessous du genou, sur la partie extérieure de la jambe. Comprimer ce nerf entraîne une paralysie du nerf péronier. La paralysie du nerf péronier affaiblit les muscles qui lèvent le pied, de sorte que les personnes ne peuvent pas fléchir leur cheville pour relever la partie avant de leur pied (une affection appelée pied tombant). En conséquence, elles peuvent traîner la partie avant du pied sur le sol quand elles marchent. La paralysie du nerf péronier est plus fréquente chez les personnes minces qui sont alitées, les personnes qui sont mal attachées sur un fauteuil roulant, ou encore chez les personnes (en particulier les personnes minces) qui ont pour habitude de croiser leurs jambes pendant de longues durées. Éviter toute pression sur le nerf, par exemple en évitant de croiser les jambes, soulage habituellement les symptômes. Endormissement du pied

Paralysie du nerf radial Le nerf radial passe en dessous de l’os de la partie supérieure du bras. Une compression prolongée de ce nerf entraîne une paralysie du nerf radial. Ce trouble est parfois appelé « paralysie du samedi soir », car elle survient chez des personnes qui boivent beaucoup (souvent durant le week-end) puis qui s’endorment profondément avec le bras appuyé sur le comptoir du bar, placé par-dessus le dossier d’une chaise ou sous la nuque de leur partenaire. Si des béquilles ne sont pas bien adaptées et appuient sur l’intérieur du bras près de l’aisselle, elles peuvent être à l’origine de ce trouble. La lésion du nerf radial entraîne une faiblesse au niveau du poignet et des doigts, responsable d’une chute du poignet, qui a tendance à se mettre en position fléchie avec les doigts recourbés (main tombante). Parfois, on peut observer une perte de la sensibilité au niveau du dos de la main. Souvent, la paralysie du nerf radial régresse lorsque la compression cesse.