Prise en charge de la douleur

Les antalgiques opioïdes (analgésiques), parfois appelés narcotiques, sont efficaces pour de nombreux types de douleur différents. Généralement, il s’agit des antalgiques les plus puissants.

Les opioïdes sont chimiquement liés à la morphine, une substance naturelle extraite du pavot. Certains opioïdes sont extraits d’autres plantes, et d’autres sont produits en laboratoire.

Les opioïdes sont souvent prescrits pendant quelques jours pour traiter une douleur intense susceptible de s’estomper rapidement (comme une douleur due à une blessure ou après une intervention chirurgicale). Les médecins passent généralement à des antalgiques non opioïdes dès que possible, car les opioïdes peuvent avoir des effets secondaires et il existe un risque d’usage abusif ou de dépendance. Les opioïdes ne sont généralement pas recommandés pour traiter les personnes souffrant de douleur chronique.

Les médecins prescrivent parfois des opioïdes pendant de plus longues périodes aux personnes qui présentent une douleur intense due à un cancer ou à une maladie en phase terminale, en particulier dans le cadre des soins de fin de vie, notamment les soins palliatifs. Dans ces situations, les effets secondaires peuvent généralement être évités ou pris en charge, et l’usage abusif et la dépendance sont moins préoccupants.

Avant de prescrire des opioïdes pour une douleur chronique, quelle qu’elle soit, les médecins prennent en compte :

L’approche thérapeutique habituelle

Si d’autres traitements peuvent être utilisés

Si la personne présente un risque élevé d’effets secondaires à un opioïde

Si la personne est exposée à un risque d’usage abusif d’un opioïde ou si elle est susceptible d’utiliser les médicaments à d’autres fins (pour les vendre, par exemple)

Les médecins peuvent orienter les personnes vers un spécialiste de la douleur, un psychologue ou un psychiatre spécialiste de l’usage abusif de médicaments si le risque de problème est élevé. Par exemple, les personnes qui ont des antécédents de dépendance doivent généralement consulter un spécialiste.

Lorsque des opioïdes sont prescrits pour une douleur chronique, les médecins expliquent la nature de la maladie de la personne (si elle est connue) et les risques et bénéfices des autres traitements possibles, y compris les médicaments non opioïdes et l’absence de traitement. Les médecins interrogent les personnes sur leurs objectifs et leurs attentes. Ils remettent généralement aux patients des informations écrites décrivant les risques associés aux opioïdes. Une fois que les personnes ont discuté de ces informations avec leur médecin et qu’elles les ont comprises, elles sont invitées à signer un formulaire de consentement éclairé.

Lorsque les médecins prescrivent un opioïde pour une douleur chronique, ils en expliquent les risques et les effets secondaires. Les personnes reçoivent les conseils suivants

Ne pas boire d’alcool ni prendre d’anxiolytiques ou de somnifères en même temps que des opioïdes

Prendre la dose recommandée aux heures recommandées et ne pas modifier la dose

Conserver les opioïdes en lieu sûr

Ne pas partager les opioïdes avec qui que ce soit

Contacter leur médecin si les médicaments les rendent somnolentes ou si elles présentent d’autres effets secondaires (tels que confusion, constipation ou nausées)

Jeter les comprimés non utilisés selon les instructions

Avoir de la naloxone (antidote pour les opioïdes) à portée de main, et apprendre puis enseigner aux membres de la famille comment l’administrer si un surdosage d’opioïdes se produit

Si un opioïde est prescrit, les médecins disposent de bonnes pratiques pour assurer la sécurité de la personne. Les médecins demandent généralement à la personne de se procurer des ordonnances d’opioïdes uniquement auprès d’un seul médecin et de les récupérer dans la même pharmacie à chaque fois. Ils voient fréquemment la personne pour des visites de suivi et surveillent l’utilisation du médicament pour s’assurer qu’il est sûr et efficace. À titre d’exemple, les médecins peuvent demander une analyse régulière des urines de la personne pour déterminer si le médicament est pris correctement. Ils demandent également à la personne de signer un accord précisant les conditions nécessaires à l’utilisation d’opioïdes, par exemple, une surveillance spéciale pouvant être nécessaire. Pour éviter l’usage abusif par d’autres personnes, la personne doit garder les opioïdes dans un endroit sûr et rapporter les médicaments inutilisés à la pharmacie.

Effets secondaires des opioïdes Les opioïdes ont de nombreux effets secondaires. Les effets secondaires sont plus susceptibles de se produire chez des personnes présentant certains troubles : insuffisance rénale, trouble hépatique, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), apnée du sommeil non traitée, démence ou autre pathologie cérébrale. Les effets secondaires suivants surviennent fréquemment avec la prise d’opioïdes : Somnolence

Confusion mentale ou sensation de flou

Nausées et vomissements

Constipation Effets secondaires moins fréquents des opioïdes : Rétention urinaire

Contraction involontaire des muscles (myoclonie)

Prurit

Ralentissement dangereux de la respiration

Décès La somnolence est un effet secondaire fréquent des opioïdes. Pour certaines personnes qui prennent des opioïdes, la somnolence disparaît ou diminue en quelques jours. Si les personnes se sentent toujours somnolentes, un autre opioïde peut être essayé, car le degré de somnolence varie selon les opioïdes. Avant un événement requérant d’être vigilant, les personnes peuvent recevoir un stimulant (tel que méthylphénidate ou modafinil) pour compenser la somnolence. Pour certaines personnes, le fait de boire une boisson contenant de la caféine permet de compenser la somnolence. Lorsqu’une personne est prise de somnolence après la prise d’un opioïde, elle doit éviter de conduire ou redoubler d’attention pour éviter les chutes et les accidents. La confusion peut également résulter de la prise d’opioïdes, principalement si les personnes sont âgées. Les opioïdes augmentent le risque de chutes chez les personnes âgées. Parfois, la douleur peut s’accompagner de nausées, souvent aggravées par les opioïdes. Des antiémétiques administrés par voie orale, en suppositoires ou par injection peuvent prévenir ou soulager ces nausées. Les médicaments antiémétiques le plus souvent utilisés sont le métoclopramide, l’hydroxyzine et la chlorpromazine. Les démangeaisons dues aux opioïdes peuvent être soulagées par un antihistaminique tel que la diphénhydramine, par voie orale ou intraveineuse. Une constipation apparaît souvent, surtout chez les personnes âgées. Des laxatifs, comme le séné, peuvent prévenir ou soulager la constipation. L’augmentation de la prise de liquides et de la quantité de fibres dans l’alimentation peut également aider. Les agents osmotiques, comme le polyéthylène glycol, peuvent également être utiles. Ces agents attirent de grandes quantités d’eau dans le gros intestin afin de stimuler le transit intestinal. Certaines personnes ont besoin de lavements. Lorsque ces mesures ne sont pas efficaces, les médecins peuvent prescrire un médicament (tel que la méthylnaltrexone) qui bloque uniquement les effets des opioïdes dans l’estomac et l’intestin, et ne diminue pas le soulagement de la douleur. Une rétention urinaire peut apparaître avec la prise d’opioïdes, particulièrement chez les hommes présentant une hypertrophie de la prostate. Essayer d’uriner une seconde fois après une courte pause (miction double) ou appliquer une petite pression sur la partie la plus basse de l’abdomen (la zone couvrant la vessie) pendant la miction peut aider. Parfois, un médicament qui peut détendre les muscles de la vessie (comme la tamsulosine) est utilisé. Pour la plupart des personnes, les nausées et les éruptions disparaissent ou diminuent en quelques jours. Mais la constipation et la rétention urinaire diminuent en général beaucoup plus lentement, voire pas du tout. Des effets secondaires graves peuvent survenir chez les personnes prenant trop d’opioïdes. Ces effets secondaires incluent un ralentissement dangereux de la respiration (dépression respiratoire), un coma, voire le décès. Les facteurs suivants augmentent le risque de développer une dépression respiratoire et de mourir d’un arrêt respiratoire : Certaines maladies (telles que maladies hépatiques, rénales, respiratoires ou mentales)

Trouble lié à l’abus de substances

Prise d’autres médicaments qui provoquent une somnolence (comme les benzodiazépines)

Consommation d’alcool Certains de ces effets peuvent être corrigés par la naloxone, antidote des opioïdes généralement administré par voie intraveineuse ou pulvérisé dans le nez. Pour les personnes exposées à un risque accru d’effets secondaires des opioïdes (notamment de dépression respiratoire), les médecins peuvent prescrire de la naloxone lorsqu’ils prescrivent l’opioïde. Le personnel infirmier et les membres de la famille ou les soignants doivent surveiller la survenue d’effets secondaires graves des opioïdes et, si ces effets secondaires surviennent, être prêts à injecter de la naloxone ou à la pulvériser dans le nez de la personne. Les médecins ou les pharmaciens montrent généralement aux personnes prenant des opioïdes et aux membres de leur famille ou aux soignants comment administrer la naloxone. Une tolérance se développe chez certaines personnes qui prennent des opioïdes de manière répétée et prolongée. Elles ont besoin de doses supérieures, car leur corps s’adapte au médicament et y répond donc moins bien. Cependant, pour la plupart des personnes, la même dose d’opioïdes demeure efficace pendant une longue période. Souvent, le besoin de doses plus élevées indique que le trouble s’aggrave, et non pas qu’une tolérance s’instaure. Une dépendance physique apparaît généralement chez les personnes qui prennent des opioïdes pendant une longue période. C’est pourquoi elles connaissent des symptômes de sevrage si le médicament est interrompu. Les symptômes de sevrage incluent frissons, crampes abdominales, diarrhée, trouble du sommeil et sentiment d’énervement. Si les opioïdes sont interrompus après une utilisation prolongée, les médecins réduisent la dose progressivement pour éviter l’apparition de ces symptômes. La dépendance physique n’est pas la même chose que le trouble lié à l’usage d’opioïdes (addiction). La dépendance se caractérise par un grand besoin de médicament et une utilisation compulsive, non contrôlée du médicament malgré le préjudice à l’utilisateur ou à d’autres personnes. La plupart des personnes qui prennent des opioïdes pour contrôler la douleur et n’ont encore jamais eu de problèmes d’usage abusif de drogues ou de médicaments ne deviennent pas dépendantes aux opioïdes. Néanmoins, les médecins surveillent régulièrement les personnes sous opioïde pour détecter tout signe d’addiction.

Administration d’opioïdes Si possible, les opioïdes sont pris par voie orale. Lorsque les opioïdes sont administrés par voie orale, la dose et l’heure de la prise peuvent être ajustées plus facilement. Lorsqu’ils doivent être pris pendant longtemps, ils peuvent être administrés par voie orale ou par patch placé sur la peau (par voie transdermique). Les opioïdes sont administrés par injection (dans un muscle ou une veine) lorsque la douleur survient soudainement ou lorsque les personnes ne peuvent pas les prendre par voie orale ou par patch transdermique. Certaines personnes qui doivent prendre des opioïdes pendant une longue période et qui sont traitées avec un opioïde par voie orale tolèrent mal ses effets secondaires. Chez ces personnes, un opioïde peut être injecté directement dans l’espace intrathécal par une pompe (par voie intrathécale).