Il existe deux grandes catégories de hernie hiatale :

Hernie hiatale par glissement (la plus fréquente)

Hernie hiatale para-œsophagienne

Dans la hernie hiatale par glissement, la zone de passage entre œsophage et estomac est constituée par une partie de l’estomac même, et les structures qui sont normalement placées sous le diaphragme font saillie au-dessus de celui-ci. En Europe et aux États-Unis, la hernie hiatale par glissement touche plus de 40 % de la population et sa fréquence augmente chez les personnes de plus de 60 ans.

Dans la hernie hiatale para-œsophagienne, la jonction entre œsophage et estomac se situe normalement sous le diaphragme, mais une partie de l’estomac est repoussée au-dessus de celui-ci et se trouve à côté de l’œsophage.

Comprendre la hernie hiatale