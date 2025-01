Causes de la gastrite

Les types spécifiques de gastrite peuvent être provoqués par de nombreux facteurs, dont les infections, le stress entraîné par une maladie grave, une lésion, certains médicaments (tels que l’aspirine et d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]), la consommation d’alcool et les troubles du système immunitaire.

La gastrite érosive est généralement provoquée par l’alcool, le stress entraîné par une maladie grave, les agents irritants comme les médicaments, principalement l’aspirine et d’autres AINS. Les causes moins fréquentes comprennent : la maladie de Crohn, la radiothérapie, les infections bactériennes et virales (telles que cytomégalovirus), l’ingestion de substances corrosives et les lésions directes (par exemple, l’insertion d’une sonde nasogastrique). Chez certains patients, la prise quotidienne d’une dose d’aspirine pour bébés peut léser la muqueuse de l’estomac.

La gastrite non érosive est généralement provoquée par une infection à Helicobacter pylori.

Une gastrite infectieuse non provoquée par Helicobacter pylori est rare.

Une gastrite virale ou fongique peut se développer chez des personnes atteintes de maladies chroniques ou en ont souffert, ou dont le système immunitaire est affaibli, comme en cas de SIDA, de cancer ou encore de traitement par des médicaments immunosuppresseurs.

La gastrite aiguë de stress, qui est une forme de gastrite érosive, résulte d’une maladie ou d’une lésion soudaine. Le site du traumatisme peut être différent de l’estomac. Par exemple, les brûlures cutanées étendues, les traumatismes crâniens et les blessures accompagnées d’hémorragies majeures sont des causes fréquentes. Le mécanisme par lequel une maladie grave provoque une gastrite n’est pas connu, mais il pourrait être lié à une diminution du flux sanguin dans l’estomac, une augmentation de la quantité d’acide dans l’estomac et/ou une incapacité de la muqueuse de l’estomac à se protéger et à se régénérer.

Gastrite aiguë Cacher les détails Les petits points rouges dispersés, provoqués par l’infection par Helicobacter pylori, sont des zones d’inflammation de la muqueuse de l’estomac. Photo fournie par le Dr David M. Martin.

La gastrite radique peut être due à une radiothérapie de la partie inférieure de l’hémithorax gauche ou de la partie supérieure de l’abdomen, où les rayonnements peuvent irriter la muqueuse de l’estomac.

La gastrite post-gastrectomie est observée chez des patients qui ont subi une résection chirurgicale partielle de l’estomac (technique dite de gastrectomie partielle). En général, l’inflammation se produit au niveau des sutures chirurgicales. Il est possible que cette forme de gastrite soit la conséquence de la réduction chirurgicale de l’apport de sang à la muqueuse de l’estomac, ou de l’exposition de la muqueuse à une quantité anormale de bile (liquide digestif de couleur jaune verdâtre produit par le foie).

La gastrite atrophique provoque un amincissement important (atrophie) de la muqueuse de l’estomac et la disparition partielle ou complète des cellules qui sécrètent l’acide et les enzymes. Cette affection peut survenir lorsque des anticorps attaquent la muqueuse de l’estomac (on parle alors de gastrite atrophique métaplasique auto-immune). La gastrite atrophique peut également survenir chez certaines personnes chroniquement infectées par des bactéries Helicobacter pylori. Elle a également tendance à se produire chez les patients qui ont subi une gastrectomie partielle.

La gastrite à éosinophiles peut être due à une réaction allergique ou à une infestation par des vers ronds, mais la cause est en général inconnue. Dans cette gastrite, une importante infiltration d’éosinophiles (globules blancs) se produit dans la paroi gastrique.

La maladie de Ménétrier, une maladie rare dont la cause est inconnue, est un type de gastrite caractérisée par une paroi gastrique dont les plis s’hypertrophient et qui contient des kystes liquidiens. Cette maladie pourrait être due à une réaction immunologique anormale ou encore à l’infection à Helicobacter pylori.