Pharynx et œsophage

La gorge (pharynx) se trouve dans la partie postérieure et inférieure de la bouche. Lorsque les aliments et les liquides quittent la bouche, ils passent dans la gorge. La déglutition des aliments et des liquides commence volontairement pour continuer automatiquement. Un petit lambeau musculaire (épiglotte) se ferme pour éviter que les aliments et les liquides ne descendent le long de la trachée vers les poumons. La partie postérieure de la voûte de la bouche (palais mou) s’élève pour éviter que les aliments et les liquides ne remontent vers le nez. La luette, un petit lambeau rattaché au palais mou, contribue à empêcher les liquides de remonter dans la cavité nasale.

Le système digestif

L’œsophage, canal musculaire à parois fines recouvert de muqueuses, relie la gorge à l’estomac. Les aliments et les liquides avancent dans l’œsophage, non seulement par gravité, mais aussi grâce à des ondes de contractions musculaires rythmiques, un mécanisme appelé péristaltisme. Aux deux extrémités de l’œsophage se trouvent des muscles en forme d’anneau (sphincters œsophagiens supérieur et inférieur) qui s’ouvrent et se ferment. Les sphincters œsophagiens évitent que le contenu de l’estomac ne reflue en arrière vers l’œsophage ou la gorge.