Plaque rouge dans le psoriasis Image Image fournie par le Dr Thomas Habif.

Psoriasis en plaques Image Image publiée avec l’aimable autorisation de la Dre Karen McKoy.

Le psoriasis en plaques, le type de psoriasis le plus fréquent, commence généralement par le développement d’une ou de plusieurs petites plaques rouges, argentées et brillantes au niveau du cuir chevelu, des coudes, des genoux, du dos ou des fesses. Les sourcils, les aisselles, le nombril, la peau entourant l’anus et la zone où les fesses rejoignent la raison lombaire peuvent également être touchés. De nombreuses personnes atteintes de psoriasis ont aussi les ongles déformés, indurés et striés.

Psoriasis unguéal avec décoloration et dépressions des ongles Cacher les détails Cette photo montre des dépressions sur les ongles et une coloration brune (taches huileuses) chez une personne atteinte de psoriasis. © Springer Science+Business Media

Les premières plaques peuvent disparaître spontanément après quelques mois ou persister, confluant parfois en plaques plus grandes. Certaines personnes ne présentent pas plus d’une ou deux petites plaques, alors que d’autres développent de grands placards qui couvrent de grandes surfaces corporelles. La présence de plaques épaisses ou de plaques au niveau de la paume des mains, de la plante des pieds ou de la peau qui recouvre les organes génitaux provoque souvent des démangeaisons ou des douleurs, mais dans la plupart des cas les personnes sont asymptomatiques. Même si les plaques n’occasionnent pas de troubles physiques importants, elles sont très visibles et créent souvent une gêne esthétique sérieuse pour les personnes. La détresse psychologique provoquée par le psoriasis peut être grave.

L’évolution du psoriasis est chronique, mais il peut apparaître et disparaître. Les symptômes du psoriasis diminuent souvent pendant l’été lorsque la peau est exposée au soleil. Certaines personnes peuvent présenter de longues périodes asymptomatiques entre les poussées.

Rhumatisme psoriasique des doigts Cacher les détails Cette photo montre des plaques rouges squameuses caractéristiques du rhumatisme psoriasique. Les ongles sont jaunis et leur texture change. DR HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Environ 5 à 30 % des personnes souffrant de psoriasis développent une arthrite (rhumatisme psoriasique). Le rhumatisme psoriasique provoque douleur et gonflement des articulations.

Poussées Le psoriasis peut réapparaître sans raison apparente ou dans différentes situations. Les poussées résultent souvent de circonstances à l’origine d’une irritation de la peau, comme de petites lésions et de coups de soleil sévères. Les poussées surviennent parfois après une infection, comme un rhume et une pharyngite streptococcique. Les poussées sont plus fréquentes en hiver, après une consommation d’alcool et après des situations stressantes. De nombreux médicaments, comme les médicaments anti-paludisme, le lithium, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA), la terbinafine, l’interféron alpha, les bêtabloquants, et les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale, peuvent aussi être à l’origine de poussées de psoriasis. Les poussées sont également plus fréquentes chez les personnes obèses, infectées par le VIH ou les fumeurs.