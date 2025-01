Les médecins posent des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Ce qu’il trouve au cours de l’examen des antécédents et de l’examen clinique suggère souvent une étiologie et les analyses qui doivent être effectuées ( see table Quelques causes et caractéristiques de l’urticaire).

Ils demandent aux personnes de décrire en détail chaque épisode d’urticaire, ainsi que tout autre symptôme (démangeaisons, difficulté à respirer ou gonflement du visage et de la langue). Ils interrogent les personnes sur leurs activités avant et pendant l’épisode, et sur d’éventuelles expositions à des substances pouvant déclencher des réactions allergiques, dont des médicaments. La personne décrit également les symptômes spécifiques qui pourraient suggérer une cause ( see table Quelques causes et caractéristiques de l’urticaire), toute infection récente, ses antécédents de réactions allergiques et tout voyage récent.

Le déclencheur n’est pas toujours évident d’après les antécédents, souvent parce qu’il était jusqu’à présent bien toléré.

Pendant l’examen clinique, les médecins commencent par vérifier si les lèvres, la langue, la gorge ou les voies respiratoires sont gonflées. En cas d’œdème, ils commencent immédiatement le traitement. Ensuite, les médecins notent l’aspect de l’urticaire, déterminent les parties du corps touchées et vérifient la présence d’autres symptômes pouvant permettre de confirmer le diagnostic. Les médecins peuvent utiliser différents stimuli physiques pour voir s’ils peuvent déclencher une urticaire. Ils peuvent, par exemple, appliquer une légère pression, de la chaleur ou du froid sur la peau ou porter un coup à la peau.

Les personnes ne doivent pas tenter de déclencher une urticaire, car cela pourrait provoquer une réaction grave.