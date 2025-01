Les traitements systémiques sont des médicaments administrés par voie interne, sous forme de comprimés ou d’injection. Ils sont utilisés si les démangeaisons sont étendues ou si les traitements locaux sont inefficaces.

Les antihistaminiques, notamment l’hydroxyzine, sont les plus fréquemment utilisés. Certains antihistaminiques, comme la cyproheptadine, la diphénhydramine et l’hydroxyzine provoquent des somnolences. Ils permettent de réduire les démangeaisons et, administrés avant le coucher, facilitent le sommeil. Il est important d’aider les personnes à bien dormir, car les démangeaisons sévères peuvent affecter le sommeil et donc considérablement diminuer le bien-être. Comme ils peuvent entraîner une somnolence, ces médicaments ne sont généralement pas administrés pendant la journée. De plus, ils doivent être utilisés de manière sélective et prudente chez les personnes plus âgées, car celles-ci sont plus sujettes aux chutes. La cétirizine et la loratadine provoquent moins de somnolence mais peuvent, dans de rares cas, avoir cet effet sur les personnes âgées. La fexofénadine provoque moins de somnolence, mais peut être à l’origine de céphalées. La doxépine provoque de fortes somnolences et est efficace. Elle peut donc être administrée au coucher en cas de démangeaisons graves.

La cholestyramine est utilisée pour traiter le prurit dû à certaines pathologies de la vésicule biliaire et du foie. Cependant, elle a un goût désagréable, entraîne une constipation et peut diminuer l’absorption d’autres médicaments.

La gabapentine, un anticonvulsivant, peut soulager le prurit neuropathique et les démangeaisons provoquées par la maladie rénale chronique, mais elle peut provoquer une somnolence.