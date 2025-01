Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary

La dysfonction du nœud sinusal est une anomalie du stimulateur naturel du cœur qui provoque généralement une fréquence cardiaque lente.

Le patient peut être asymptomatique, ou se sentir affaibli, fatigué, avoir des palpitations ou des vertiges, voire s’évanouir.

Le diagnostic est basé sur une électrocardiographie.

Un stimulateur cardiaque artificiel permanent est généralement nécessaire.

(Voir aussi Présentation des troubles du rythme cardiaque.)

Le dysfonctionnement du stimulateur naturel du cœur (nœud sinusal ou sino-atrial) peut provoquer un battement cardiaque lent de façon persistante (bradycardie sinusale) ou un arrêt total de l’activité normale du stimulateur (arrêt sinusal, voir figure Tracé de la voie électrique du cœur). Quand l’activité cesse, une autre région du cœur reprend généralement la fonction du nœud sinusal. Cette région, appelée stimulateur d’échappement, est située plus bas dans l’atrium, dans le nœud atrioventriculaire, le système de conduction ou même le ventricule.

Le système de conduction Vidéo

Tous les types de dysfonctions du nœud sinusal sont plus fréquents chez les adultes âgés. La dysfonction du nœud sinusal peut être dûe à la prise de certains médicaments ou à une hypoactivité de la thyroïde (hypothyroïdie). Toutefois, sa cause est généralement inconnue. Dans ce cas, cette affection est appelée maladie de l’atrium.

Un important sous-type de syndrome de la maladie du sinus est le syndrome bradycardie-tachycardie, dans le cadre duquel des périodes de basse fréquence cardiaque (bradycardie) alternent avec des périodes d’arythmies atriales rapides (tachycardie), telles que la fibrillation atriale ou le flutter atrial.

Bradycardie Image

La dysfonction du nœud sinusal affecte principalement les adultes âgés, notamment ceux atteints d’une autre maladie cardiaque ou de diabète. La cause la plus fréquente est la formation de tissu cicatriciel (fibrose) dans le nœud sinusal. La cause de la fibrose est généralement inconnue, mais les causes connues de dysfonction du nœud sinusal comprennent :

Médicaments (par exemple, bêtabloquants et autres médicaments utilisés pour les troubles du rythme cardiaque)

Impulsions excessives du nerf vague, qui inhibent les battements cardiaques

Troubles qui limitent le flux sanguin (par exemple, maladie des artères coronaires)

Les troubles provoquent une inflammation (par exemple, rhumatisme articulaire aigu ou inflammation du muscle cardiaque appelée myocardite)

Symptômes du dysfonctionnement du nœud sinusal De nombreux types de dysfonction du nœud sinusal sont asymptomatiques. Une période prolongée de rythme cardiaque lent entraîne une faiblesse et une fatigue. Des évanouissements peuvent se produire quand le rythme ralentit trop. Un rythme cardiaque rapide est souvent perçu comme des palpitations. Lorsque le rythme cardiaque rapide cesse, un évanouissement peut se produire si le nœud sinusal tarde à rétablir un rythme cardiaque normal.

Diagnostic du dysfonctionnement du nœud sinusal Électrocardiographie Un pouls ralenti (en particulier s’il est irrégulier), un pouls fortement variable sans aucun changement d’activité de la personne, ou un pouls qui n’augmente pas pendant un exercice physique, suggèrent une dysfonction du nœud sinusal. Les médecins parviennent en général à diagnostiquer une dysfonction du nœud sinusal en fonction des symptômes et des résultats de l’électrocardiographie (ECG), notamment quand le rythme cardiaque est enregistré en continu à domicile pendant une période de 24 ou 48 heures à l’aide d’un moniteur Holter ou d’un moniteur d’événement.

Traitement du dysfonctionnement du nœud sinusal Insertion d’un stimulateur cardiaque artificiel En cas de symptômes, on implante généralement un stimulateur cardiaque artificiel permanent pour accélérer le rythme cardiaque. En cas de rythme cardiaque rapide également, des médicaments (par exemple un bêtabloquant ou un antagoniste calcique, voir le tableau Quelques médicaments utilisés pour traiter les arythmies) sont parfois administrés pour le ralentir.