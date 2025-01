Le lymphœdème est une accumulation de lymphe dans les tissus, qui provoque un gonflement.

Lorsque les vaisseaux lymphatiques sont endommagés ou obstrués (bloqués), le liquide lymphatique ne peut pas être drainé et s’accumule dans les tissus, provoquant un gonflement.

Des bandages de compression ou des bas pneumatiques peuvent réduire le gonflement.

(Voir aussi Présentation du système lymphatique.)

Les ganglions lymphatiques sont des organes minuscules en forme de haricot, qui filtrent le liquide lymphatique. Ils sont situés dans tout le corps, mais on trouve des grappes juste sous la peau dans le cou, sous les bras, et dans l’aine. Les ganglions lymphatiques font partie du système lymphatique, un des mécanismes de défense du corps contre la propagation de l’infection et le cancer.

La lymphe est un liquide clair qui se compose d’eau, de globules blancs, de protéines et de graisses qui ont été retirés par filtration des vaisseaux sanguins vers les espaces intercellulaires. Une partie de ce liquide est réabsorbée par les vaisseaux sanguins mais le reste entre dans les vaisseaux lymphatiques. La lymphe traverse alors les ganglions lymphatiques, les points de collecte spécifiques où les cellules endommagées, les organismes infectieux, et les cellules cancéreuses sont filtrés du liquide et détruits. Si des micro-organismes infectieux ou des cellules cancéreuses sont présents en grand nombre, les ganglions lymphatiques gonflent. Parfois, des micro-organismes causent une infection dans un ganglion lymphatique.

Causes de lymphœdème Le lymphœdème se produit quand le système lymphatique ne peut pas drainer correctement la lymphe des tissus, provoquant un gonflement. Les lymphœdèmes sont classés en : Lymphœdème primaire : provoqué par un développement insuffisant du système lymphatique

Lymphœdème secondaire : provoqué par une obstruction du système lymphatique

Lymphœdème primaire Le lymphœdème primaire est dû au fait que les vaisseaux lymphatiques sont en quantité insuffisante, ce qui rend impossible l’absorption de la totalité de la lymphe. Ce problème touche presque toujours les jambes. Dans de rares cas, les bras sont touchés. Plusieurs maladies héréditaires peuvent provoquer un lymphœdème primaire. Ces maladies diffèrent en fonction de l’âge auquel le gonflement devient évident. Dans de rares cas, l’œdème est visible à la naissance mais, en général, les vaisseaux lymphatiques peuvent résorber la petite quantité de lymphe produite par le nourrisson. Il est plus fréquent, en revanche, de voir un œdème à un âge plus avancé, lorsque le volume de la lymphe augmente et dépasse les capacités des vaisseaux lymphatiques. L’œdème débute graduellement sur une ou les deux jambes. Le premier signe de lymphœdème peut être un gonflement du pied, qui rend les chaussures trop étroites en fin de journée. Les chaussures peuvent laisser des marques sur la peau du pied. (De nombreuses personnes qui n’ont pas de lymphœdème présentent un gonflement après être restées debout pendant un long moment. Elles peuvent présenter des marques au niveau des chevilles après avoir porté des chaussettes, mais ces indentations sont beaucoup moins profondes que celles qui se produisent en cas de lymphœdème, et la région adjacente n’est pas tuméfiée.) Aux stades précoces du lymphœdème primaire, l’œdème disparaît si la jambe est surélevée. Ce trouble s’aggrave au fil du temps. L’œdème devient plus important et ne disparaît pas totalement, même après une nuit de repos. Tableau Lymphœdèmes primaires Tableau

Lymphœdème secondaire Lymphœdème Image SCIENCE PHOTO LIBRARY Le lymphœdème secondaire est plus fréquent que le lymphœdème primaire et représente la grande majorité des cas. Il se forme généralement après un traitement chirurgical majeur, notamment après le traitement d’un cancer au cours duquel des ganglions et des vaisseaux lymphatiques sont enlevés ou traités par radiothérapie. Par exemple, le bras a tendance à gonfler après l’ablation de ganglions lymphatiques de l’aisselle, le plus souvent dans le cadre d’un traitement contre le cancer du sein. La cicatrisation des vaisseaux lymphatiques suite à des infections à répétition peut aussi entraîner un lymphœdème secondaire, mais ce type de cicatrisation est très peu fréquent, sauf en cas d’infection par le parasite tropical Filaria (filariose). Dans le lymphœdème secondaire, la peau semble saine mais elle est tuméfiée ou enflée. La pression des doigts ne laisse pas d’empreinte significative, comme dans le cas de l’œdème dû à une insuffisance veineuse. Rarement, surtout dans la filariose, le membre tuméfié devient extrêmement volumineux et la peau est si épaisse qu’elle ressemble à celle d’un éléphant. Ce trouble est donc appelé éléphantiasis. Symptômes cutanés de la filariose Image © Springer Science+Business Media

Diagnostic du lymphœdème Examen clinique

Parfois, imagerie Le diagnostic de lymphœdème repose généralement sur les symptômes de la personne. Parfois, un examen d’imagerie tel qu’une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) est nécessaire pour déterminer la localisation de l’obstruction. Dans les zones où la filariose est fréquente, des tests pour détecter le parasite peuvent être nécessaires.