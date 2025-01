Présentation des maladies des valvules cardiaques

Une valvule défectueuse peut être réparée ou remplacée. La réparation peut nécessiter une intervention chirurgicale, mais peut parfois être réalisée dans le cadre d’un cathétérisme cardiaque, en particulier quand une valvule sténosée est la cause du problème. Parfois la valvule peut être dilatée par une procédure appelée valvuloplastie. Dans cette procédure, un cathéter muni d’un ballonnet à son extrémité est introduit dans le cœur à travers une veine ou une artère. Une fois parvenu au niveau de la valvule défectueuse, le ballonnet est gonflé et sépare les cuspides valvulaires. Cette procédure ne nécessite pas d’anesthésie générale et permet une récupération rapide.

Deux types de valvules sont disponibles pour le remplacement

Type mécanique

Type bioprothétique (fabriqué à partir d’une valvule cardiaque d’origine porcine ou bovine)

Les valvules mécaniques durent de nombreuses années, mais leurs porteurs doivent prendre l’anticoagulant warfarine pour le reste de leur vie afin d’éviter la formation de caillots sanguins dans la valvule. La prise d’un anticoagulant augmente le risque de saignement spontané, par exemple, dans le cerveau (voir Présentation de l’accident vasculaire cérébral hémorragique). Les valvules bioprothétiques se détériorent généralement et doivent être remplacées au bout de 10 à 12 ans, mais la prise d’anticoagulants n’est nécessaire que pendant 3 à 6 mois après l’intervention chirurgicale. Cependant, les personnes porteuses de valvules bioprothétiques devront prendre de l’aspirine pour prévenir la formation de caillots sanguins. Certaines valvules bioprothétiques ont une durée de vie plus longue.

Valve cardiaque artificielle Image

Les valvules anormales et toutes les valvules de rechange peuvent devenir infectées. Les porteurs de valvules de remplacement doivent prendre des antibiotiques prophylactiques, à savoir des antibiotiques pris à des moments précis (avant certaines procédures dentaires ou médicales, par exemple) de façon à prévenir l’infection bactérienne des valvules (endocardite infectieuse).

De plus, des caillots sanguins peuvent se former sur des valvules prothétiques. Les caillots sanguins peuvent partiellement obstruer la valvule ou se détacher et migrer dans la circulation sanguine pour obstruer les artères d’autres parties du corps (provoquant par exemple un accident vasculaire cérébral).

Les médecins utilisent l’échocardiographie pour surveiller les valvules remplacées en examinant le flux sanguin qui passe par les valvules et le reste du cœur.