Présentation de la maladie des artères coronaires (MAC)

La maladie des artères coronaires est presque toujours due à l’accumulation graduelle de cholestérol et d’autres matériels lipidiques (appelée athérome ou plaque d’athérosclérose) dans la paroi de l’artère coronaire. Ce processus, appelé athérosclérose, peut affecter de nombreuses artères et pas seulement celles du cœur.

La raison la plus fréquente de réduction anormale du flux sanguin vers le cœur est

Athérosclérose

Autres causes de la réduction du flux sanguin vers le cœur :

Spasme d’une artère coronaire, qui peut se produire spontanément ou résulter de la prise de certaines drogues comme la cocaïne et la nicotine

Dysfonctionnement endothélial, ce qui signifie qu’un vaisseau sanguin coronaire ne s’élargit (dilate) pas en réponse à un besoin d’augmentation du flux sanguin (pendant une activité physique, par exemple), ce qui entraîne un flux sanguin inférieur aux besoins cardiaques

Malformations congénitales (par exemple, anomalies des artères coronaires)

Dissection des artères coronaires (déchirure de la paroi d’une artère coronaire)

Lupus érythémateux systémique (lupus)

Inflammation des artères (artérite)

Caillot sanguin qui s’est déplacé d’une cavité cardiaque vers l’une des artères coronaires

Atteinte physique (due à une blessure ou une radiothérapie)

À mesure que l’athérome grossit, il peut faire saillie dans l’artère, entraînant une réduction de l’intérieur de l’artère (lumière) et l’obstruction partielle du flux sanguin. Avec le temps, du calcium s’accumule dans l’athérome. Quand un athérome obstrue de plus en plus une artère coronaire, l’apport de sang oxygéné au muscle cardiaque (myocarde) peut devenir insuffisant. L’apport sanguin risque davantage d’être insuffisant pendant l’effort, quand le muscle cardiaque a besoin de davantage de sang. Une insuffisance de l’apport sanguin vers le muscle cardiaque (pour une cause quelconque) est appelée ischémie myocardique. Si le cœur ne reçoit pas de sang en quantité suffisante, il ne peut plus se contracter et pomper le sang normalement.

Une rupture soudaine de l’athérome peut se produire, même s’il ne cause pas une obstruction importante du flux sanguin. La rupture de l’athérome provoque souvent la formation d’un caillot sanguin (thrombus). Le caillot rétrécit encore plus l’artère ou la bloque complètement, causant une ischémie myocardique aiguë. Les conséquences de cette ischémie aiguë sont dénommées syndromes coronariens aigus. Ces syndromes comprennent un angor instable et 2 types d’infarctus du myocarde, selon l’emplacement et la sévérité de l’obstruction. En cas de crise cardiaque, la partie du muscle cardiaque qui est irriguée par l’artère obstruée meurt (ce que l’on appelle infarctus du myocarde).