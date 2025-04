La dysplasie fibromusculaire est un épaississement anormal de la paroi des artères qui n’est pas lié à l’athérosclérose ou à une inflammation, mais qui provoque un rétrécissement ou un blocage des artères.

La dysplasie fibromusculaire est un type de maladie vasculaire périphérique oblitérante.

La dysplasie fibromusculaire se produit en général chez les femmes âgées de 40 à 60 ans. La cause est inconnue. Cependant, un composant génétique pourrait être en cause, et le tabagisme pourrait être un facteur de risque. La dysplasie fibromusculaire est plus fréquente chez les personnes atteintes de certaines anomalies du tissu conjonctif (par exemple, syndrome d’Ehlers-Danlos, médianécrose kystique [affection dans laquelle les parois de l’aorte dégénèrent], néphrite héréditaire ou neurofibromatose).

La dysplasie fibromusculaire peut toucher les artères qui irriguent les reins (artères rénales), le cerveau (artères carotides et intra-crâniennes), l’estomac et l’intestin (artères intra-abdominales, telles que les artères cœliaque et mésentériques) ou les artères qui bifurquent à partir de la partie inférieure de l’aorte pour irriguer les jambes (artères iliaques externes). La dysplasie fibromusculaire peut se produire dans plusieurs artères.

La dysplasie fibromusculaire ne provoque généralement aucun symptôme, quelle que soit la localisation. Les symptômes, quand ils se produisent, varient en fonction de la localisation.

Artères carotides : Symptômes d’accident ischémique transitoire ou d’accident vasculaire cérébral (tels que troubles de l’élocution, faiblesse musculaire, paralysie d’un côté du corps, troubles de la vue)

Artères intra-abdominales : Vomissements ou douleur abdominale (rare)

Artères intra-crâniennes : Les symptômes sont similaires à ceux de l’anévrisme cérébral (tels que céphalées, douleur au-dessus et derrière les yeux, engourdissement, faiblesse, paralysie d’un côté du corps, troubles de la vue)

Artères des jambes : Douleur, maux, crampes ou sensation de fatigue dans les muscles des jambes (claudication), bruits inhabituels perceptibles au stéthoscope qui sont causés par le sang qui circule avec force dans l’artère rétrécie (bruits) et une diminution du pouls dans la veine fémorale

Artères rénales : Hypertension artérielle

L’échographie peut suggérer le diagnostic, mais une angiographie est réalisée pour le confirmer.