Anévrismes des artères des bras, des jambes et du cœur

La plupart des anévrismes des artères poplitées et fémorales sont asymptomatiques et sont découverts lorsque des examens d’imagerie sont réalisés pour d’autres raisons. Cependant, des caillots sanguins peuvent se former dans l’anévrisme. Si ces caillots sanguins se détachent, lis sont appelés emboles. Les emboles peuvent migrer avec le flux sanguin jusqu’à ce qu’ils obstruent une artère. S’ils obstruent une artère dans la partie inférieure de la jambe ou le pied, l’obstruction provoque l’apparition soudaine d’une douleur sévère, d’un engourdissement et d’une froideur au niveau des pieds, qui peuvent aussi être pâles.

Les emboles résultant d’anévrismes carotidiens peuvent obstruer une artère cérébrale et provoquer un accident vasculaire cérébral.

Les emboles dus à des anévrismes dans les artères du cœur (artères coronaires) peuvent entraîner des symptômes de crise cardiaque (tels que douleur thoracique et essoufflement).

Contrairement aux anévrismes de l’aorte ou des artères cérébrales, les anévrismes des artères poplitées, fémorales, coronaires et carotides se rompent rarement.

Lorsque les anévrismes sont infectés, les personnes peuvent présenter de la fièvre, une douleur et une perte de poids.