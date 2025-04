Tomographie par émission de positons (TEP) du cœur

Michigan Medicine at the University of Michigan

La tomographie par émission de positons (TEP) est un type d’imagerie médicale appelé scintigraphie radio-isotopique. En détectant les rayonnements après l’administration d’une substance radioactive, la TEP crée des images qui peuvent fournir des informations sur la fonction du muscle cardiaque.

Dans la TEP, une substance nécessaire au fonctionnement des cellules du cœur (comme l’oxygène ou le glucose) est marquée à l’aide d’une substance radioactive (radio-isotope) qui émet des positons (électrons à charge positive). Le produit marqué, injecté dans une veine, atteint le cœur en quelques minutes. Un capteur détecte les positons et les utilise pour créer une image de la partie du corps étudiée.

La TEP, généralement associée à la tomodensitométrie (TEP-TDM) est utilisée pour évaluer la quantité de sang qui atteint différentes parties du muscle cardiaque et la façon dont elles utilisent (métabolisent) certaines substances. Par exemple, en injectant du glucose marqué, et en observant les zones qui en utilisent plus que la normale, les médecins peuvent identifier les parties du muscle cardiaque dont l’apport sanguin est insuffisant. La TDM génère des coupes transversales de ces zones, puis les combine afin de produire des images tridimensionnelles détaillées.

Les examens de TEP-TDM produisent des images plus nettes que les autres procédés radio-isotopiques et peuvent être utilisés pour les épreuves d’effort. Cependant, cette procédure est coûteuse et n’est pas aussi largement disponible que la tomographie par émission monophotonique. Elle est utilisée pour la recherche et dans les cas où les techniques plus simples et plus économiques ne sont pas concluantes.